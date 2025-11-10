AIT見鄭麗文？　綠黨團：關注是否能履行2030年前國防預算達GDP 5%

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

有媒體報導指出，AIT處長谷立言將在本周約新任國民黨主席鄭麗文見面，確認國民黨對國防預算的態度與立場。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）表示，AIT過去經常和國內主要政黨、領導人進行會談。國內各主要政黨是否能同樣履行在2030年前達到國防預算佔GDP 5%的目標，當然是美方關切的事情。

傳出AIT本周要與國民黨主席鄭麗文見面，了解國民黨對於國防預算的態度與立場。鍾佳濱說，美國作為民主同盟國非常重要的領導國，對於其他民主同盟國內的主要政黨，都會持續進行溝通與了解，以便掌握各同盟國間彼此合作。

「我們都很清楚，這不只是國民黨」，鍾佳濱指出，AIT官員過去也經常和國內主要政黨、領導人進行會談。這次AIT關注台灣未來國防經費，從行政院長卓榮泰到閣員，都清楚宣示願追隨美國總統川普所稱的，民主同盟國應共同負擔自己的防衛責任，因此台灣承諾會在2030年前達到目標GDP 5%。

鍾佳濱認為，在此目標之下，國內各主要政黨是否能同樣履行，「我想這當然是美國所關切的」。因此鄭麗文可能會在未來訪談中，跟美方就這點表達作為國會最大黨，國民黨是否支持台灣應在國防經費上，負擔起民主同盟國中，保衛自己的責任。

此外，王世堅9日在網路節目《下班瀚你聊》預估，蔣萬安在「天時、地利、人和」皆占上風，有95％機率成功連任，只是贏多、贏少的問題。而針對民進黨人選，他則點名台北市議員苗博雅、行政院副院長鄭麗君和行政院長卓榮泰。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）表示，王世堅發言向來都能引人注目，也常常別出心裁提出另類目標，至於95%、5%或大咖、其他咖，王世堅向來有自己的主張，黨團予以尊重。