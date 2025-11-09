鄭麗文挨批追悼共諜　藍委：她是用更開放態度面對歷史

▲國民黨主席鄭麗文8日下午出席2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」並致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨出席統派團體舉辦的白色恐怖受難者慰靈活動，追思對象包括吳石等共諜，引發黨內外質疑。但有藍委今（9日）表示，國民黨要開大門走大路，鄭麗文是用更開放的態度面對過去歷史，所以不要預設立場戴人帽子，質疑鄭的做法特別偏哪一方，沒有必要。

被視為統派團體的「台灣地區政治受難人互助會」昨在台北市萬華區馬場町紀念公園舉辦2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文受邀出席。面對被質疑追思吳石等共諜，鄭麗文除以主辦方邀請資訊、活動海報未見吳石兩字、該秋祭已舉辦超過30年說法，歸咎是媒體跟政治環境帶風向外，也強調吳石非她認定的政治受難者，而是間諜，只是不管什麼樣政治主張、認同，在今天民主化社會裡，都不需再擔心受到政治打壓跟迫害。

對此，有藍委向《ETtoday新聞雲》說，國民黨其實在很多事務上，不管是面對白色恐怖或有關其他政黨議題，包含極統議題，應該以更開放、廣角態度面對，不用特別講說是什麼團體，人家邀請妳，就預設立場不去；國民黨要開大門走大路，鄭麗文是用更開放的態度面對過去歷史，所以不要預設立場戴人帽子，質疑鄭的做法特別偏哪一方，沒有必要。該藍委也說，面對歷史，要去了解並作出正確判斷跟好的應對，虛心檢討，是國民黨未來團結台灣的方向。

然而，鄭麗文的說法並未全面讓國民黨成員或支持者信服。前藍委蔡正元批評，祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」；國民黨青年部前副主任丁瑀表示，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文此舉絕對踐踏中華民國尊嚴。而早在鄭麗文與會前，台北市長蔣萬安說，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。

面對黨內外質疑，國民黨發言人牛煦庭說，鄭麗文已經在活動當場、公開清楚地表態吳石非政治受難者，而是情報工作者，因此並不應該是紀念對象；白色恐怖所哀悼紀念的主體是冤案、錯案、假案，以及許多在當初懷抱理想參與左翼讀書會，但因為國共內戰、彼此仇恨的嚴峻狀態，而不幸遭到重刑的人。

「中華民國直到現在，都還在為整個社會的和解共生而努力。」牛煦庭表示，「我們要銘記、反省的，是意識形態仇恨將帶來戰爭、毀棄民主、也隨之對人權帶來更大的破壞。國民黨作為中華民國的主要政黨之一，我們有責任深化民主、也有責任避免戰爭再臨，這才是我們在參與各種與白色恐怖的追思紀念活動中，所秉持的價值」。