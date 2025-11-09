　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算躺在立法院40天未付委　藍白堅持「編預算挺軍警消」不放行

▲115年度中央政府總預算案付委審查卡50天創紀錄，在野堅持▼民進黨黨團總召柯建銘(左)、民眾黨主席黃國昌(右)等人皆出席中國國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，國民黨團總召傅崐萁(中)上前致意。（圖／記者李毓康攝）

▲115年度中央政府總預算案自立法院會一讀後，已40天尚未付委審查，在野堅持編列軍人加薪預算、警消退休保障的預算。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案自立法院會一讀至今（9日）已40天，尚未交付委員會審查（付委審查），原因是朝野對該案的復議案無共識，尚待立法院長韓國瑜再次召集協商。國民黨團書記長羅智強表示，他們仍在等行政院回心轉意，希望能依法編列軍人加薪預算，以及警消退休保障的預算。民眾黨團總召黃國昌說，要讓行政院長卓榮泰繼續踐踏軍警消的合法權益，還是依法編列該編的預算，取決總統賴清德一念之間，而民眾黨團也在積極研擬《預算法》的相關條文修正，矯正現行法制的缺漏。

行政院8月21日提出115年度中央政府總預算案，9月30日排入立法院會報告事項並一讀，交付委員會審查。藍白不滿該案未編入軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，民眾黨團10月7日提出復議案，總預算案因此尚未付委。韓國瑜10月16日召集朝野黨團協商，但會中朝野無法取得共識，韓考量該案涉及行政、立法兩院互動而宣告暫緩，請各黨團回去溝通，他會再找時間協商。

總預算案一讀至今已40天卻尚未付委審查，然遲無韓國瑜將再次召集朝野協商的消息。不僅如此，前天通傳會（NCC）4名被提名人全數在立法院行使同意權投票時遭藍白封殺，卓榮泰強硬表示，他看到完全沒有誠信跟合作基礎，非常非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，他要重新思考未來合作模式。

對於如何化解目前總預算僵局，羅智強向《ETtoday新聞雲》表示，國民黨團仍在等待行政院對軍人、警消的善意和回心轉意，希望行政院能依法編列軍人加薪預算，以及警消退休保障的預算，不要欺負軍人和警消。

黃國昌指出，民眾黨團立場很清楚，行政院應該「依法行政」，依法該編列的預算不是賴清德或卓榮泰依個人好惡或政治算計就可以恣意不編列，台灣是法治國家，行政首長不是皇帝。

黃國昌說，目前之所以產生僵局，正是因為民進黨的違法恣意濫權。接下來要如何化解僵局，是要讓卓榮泰繼續惱羞成怒、撂狠話，踐踏軍警消的合法權益，還是依法行政編列該編的預算，取決賴清德的一念之間。

民眾黨團副總召張啓楷也說，卓榮泰內閣這一年多來把自己當土皇帝，獨裁違法根本不和在野勢力不好好溝通，對立法院三讀通過的軍人加薪、警消退休金回復，竟違法不編，對浮編、浪費預算問題也不見修正與改進，就是預算卡關最大原因。

另外，美國存在「政府關門」制度，儘管在民主黨跟共和黨分歧愈重下幾乎快成常態，但是否認為這是一個能進一步施壓行政部門讓步的參考模式？有無修法的可行性？張啓楷回應，對弱勢族群及社會大眾來說，政府服務停擺絕非好事。加上之前民進黨政府大造謠「監察院沒衛生紙、社會弱勢服務沒預算執行」事後證明都是謊言，這都代表問題出在行政院沒依法依慣例行政，而非立法院問題。

黃國昌則說，民眾黨團也在積極研擬《預算法》的相關條文修正，矯正現行法制的缺漏，防止行政機關在預算經國會審查通過之前，依舊故我地花錢撒幣，強化國會發揮為人民看緊荷包的機能。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彰化人倫悲劇！女疑殺母後墜樓　「頭顱破裂」當場亡
鳳凰暴風圈侵襲機率略降　3縣市仍有80%以上
鳳凰已達強度巔峰「升級強颱機率低」　最快明天下午發海警
王子直播cue粿粿拍孕肚「懷孕我就原諒妳！」網翻影片：細思極

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

總預算復議案羅智強黃國昌張啓楷藍白卓榮泰賴清德

