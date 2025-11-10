醫學會遇總統致詞柯文哲怨浪費時間　陳佩琪勸：你現在是他的階下囚

▲陳佩琪發文分享與柯文哲生活日常。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪，下同）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪9日發文透露，這些日子慢慢教導柯文哲回歸社會，這兩天台灣醫學會召開，一早自己陪柯文哲搭公車去上課，但第一天第一場，就發生小插曲，為了總統開幕典禮致詞訓話，每個廳的演講都硬生生延到9:30分才開始，柯文哲還有很多醫生都碎碎念，說浪費大家時間，自己一直要柯文哲安靜，說「你現在是他的階下囚」，萬一人家不高興，找個理由要法院把你押回去，那就慘了，柯文哲聽了，立刻警覺嚴重性，馬上不敢再抱怨一句。

陳佩琪發9日分享與柯文哲的生活日常，她透露，豬肉應該是國人最常食用的肉類，但先生柯文哲跟她講過好多次，北所內最常吃的肉類卻是羊肉(不知他有沒有搞錯)，自己的印象國人很少吃羊肉，羊肉也算是比較貴的肉品，北所內一人伙食每月只有2400元(加上處理費300元，也只有2700元，卻以羊排為主食，是有點奇怪。

陳佩琪表示，柯文哲和室友兩人吃飯時總共有三個盆子，兩個是裝湯類(一人一個)，另一個盆子是把兩人那一餐要吃的所有菜色都混在一起，然後夾著吃，柯文哲說不挑吃，也幾乎吃素，大多都把肉類給另一人吃。

接著，陳佩琪提到，這些日子慢慢教導柯文哲回歸適應社會，這兩天台灣醫學會在台大醫院旁的徐州路會議廳召開，一大早自己陪柯文哲搭公車去上課，但第一天第一場，就發生小插曲，讓柯文哲頗有挫折感。

陳佩琪說，台灣醫學會是每年醫界盛事，來自四面八方各個專科領域的醫師都會來參加，第一天就為了總統要來開幕典禮上致詞訓話，結果每個廳表定九點要開場的演講，都硬生生延到9:30分才開始，柯文哲還有很多醫生都碎碎念，說浪費大家的時間。

陳佩琪指出，自己一直要柯文哲安靜，說「你現在是他的階下囚」，萬一人家不高興，就找個理由要法院把你押回去、或加個幾百萬的保金，那就慘了，自己也提醒柯文哲已經多年沒賺錢了，家裡為官司，生活費都見底了，柯文哲聽了，立刻警覺嚴重性，馬上回復到現實狀態，乖乖坐著等大夥兒都恭送總統離開後才開課上課，不敢再抱怨一句。

陳佩琪說，柯文哲這兩天整天坐在那裡很認真地聽講，期間有許多老師和後輩、學生、老同事過來加油打氣，在那種熟悉的環境中，感覺真的輕鬆許多，也有笑容了，也會和人寒暄打招呼，大家認識的阿北回來一半了。

陳佩琪也提到，這些日子他們常去宏願大千世界看爸爸，這真是全台最美的寺院， 那裡能讓心靈得到平靜，先生柯文哲常會在那裡駐足良久。.