生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰恐「海陸警齊發」最新路徑估北轉撲台灣！豪雨紫到發白

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▲鳳凰颱風將快速增強，巔峰可能達強颱。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署指出，下周鳳凰颱風將北轉，目前以登陸、通過台灣南部陸地的機率最高，無論哪一條路徑暴風圈都將碰到台灣陸地，最快10日（下周一）就會海陸警報齊發。氣象專家分析，鳳凰靠近台灣時強度不會太弱，風雨將相當有感，目前各模式預報結果，北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致，並可維持約中度颱風的規模。

氣象署預報員黃恩鴻稍早預報，鳳凰颱風移動過程中，7日增強為中颱，進入菲律賓之前變強颱，接近台灣時可能又會減弱，將以中颱下限或輕颱等級影響台灣。預估鳳凰10日北轉後有3種可能路徑，包括東南部海面北上、台灣海峽北上及登陸通過南部陸地，目前以登陸機率最高，屆時北部、東半部及南部降雨明顯，有局部「紫爆」豪大雨，最快當天就會發布海上陸上颱風警報。

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲▼鳳凰颱風。（圖／NCDR）

▲鳳凰颱風結構環流廣大，北轉後不排除登陸台灣。（圖／NCDR）

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」根據氣象署最新的一周天氣圖預測分析，鳳凰影響台灣時強度不會太弱，照這樣的路徑跟大氣條件，風雨會相當有感。另外，根據歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，在這一輪預報中，北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致。

台灣颱風論壇指出，這樣的共識已經連續多輪預報，顯示各模式的趨勢判斷相當穩定，分歧主要在於北轉後是沿台灣西岸還是東岸北上，後續變化取決於副熱帶高壓勢力變化與轉向的時間點，也就是轉向的位置。另一個高度共識是，鳳凰走到台灣西南方時，仍可維持在中度颱風的規模，強度不可小覷。

▼鳳凰+東北季風加成影響，下周風雨明顯紫爆。（圖／中央氣象署）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我
鳳凰變壯＋開外掛！關鍵北轉不排除發警報　暴風侵襲率全台上升
美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任　曾訪台挺民主掀全球震撼

26號「鳳凰」（Fung-wong）颱風6日生成，中央氣象署表示，9日（周日）之前鳳凰會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但10日（下周一）後環境變得複雜，開始有北轉趨勢，不排除登陸通過台灣，預估11、12日（下周二、三）受其影響大台北、東半部、南部地區降雨機率高，有局部豪大雨。專家也直指，由於鳳凰越來越壯碩，大環流加上東北季風開外掛，靠近台灣時風雨將會相當有感。

鳳凰颱風氣象氣象雲颱風台灣颱風論壇

