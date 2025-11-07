鳳凰下周一大轉彎！　日氣象廳路徑曝：增強同時「往北前進」

▲日本氣象廳最新路徑曝光。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

鳳凰颱風即將來襲，預計下周對台影響最大，日本氣象廳預測，鳳凰可能在48小時內增強為「強烈颱風」（非常に強い），且在穿越菲律賓北部後，路徑轉北，10日大轉彎一路往台灣方向移動。

根據日本氣象廳觀測，鳳凰颱風7日上午9時位在菲律賓東部（北緯11.5度，東經138.2度），以每小時15公里的速度往西北方移動，中心氣壓為975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。

氣象廳預測，7日傍晚鳳凰將升級為「強颱」颱風（強い），中心氣壓降至965百帕，移動速度也將加快至時速20公里，路徑轉往西北西。到了8日清晨，中心氣壓預計降至950百帕，近中心最大風速將升至每秒40公尺、瞬間最大陣風更達每秒60公尺，同時轉往西方移動，移動速度則增加至時速25公里。

氣象廳認為，鳳凰颱風將在48小時內增強為「強烈颱風」等級。根據預報路徑，鳳凰颱風將在9日凌晨3時達到「強烈颱風」颱風等級，中心氣壓下降至935百帕，近中心最大風速每秒45公尺、瞬間最大陣風每秒65公尺。10日凌晨3時，颱風將抵達呂宋島附近，此時強度達到巔峰，中心氣壓進一步下探至925百帕，近中心最大風速每秒50公尺、瞬間最大陣風每秒70公尺。

鳳凰預計10日進入南海，強度將稍微減弱，隨後持續朝西北方移動，直到12日轉往北方，預計將更靠近台灣。根據氣象廳預測，鳳凰12日凌晨3時將在南海轉向北行，移動速度放緩至時速10公里，但仍維持強烈颱風等級。