菲律賓國家災難狀態！海鷗強襲「增至188死」　近40萬人被迫撤離

記者陳宛貞／綜合外電報導

颱風「海鷗」（Kalmaegi，又名Tino）重創菲律賓，截至7日的最新統計顯示，死亡人數已攀升至188人，另有135人下落不明，總統小馬可仕6日宣布進入「國家災難狀態」，搜救行動仍在持續。

當地媒體GMA報導，菲國民防處（OCD）發言人卡斯蒂洛（Junie Castillo）說明，截至7日上午6時，死亡人數已達到188人，且仍在上升中。受災最嚴重的宿霧省有139人喪生，西內格羅省24人、東內格羅省9人死亡；失蹤人員則集中在內格羅斯島區及第7區，當局正持續搜救，同時警戒可能到來的其他颱風威脅。

國家減災管理委員會（NDRRMC）報告指出，海鷗颱風影響逾225萬民眾或63萬個家庭，近40萬人被迫撤離家園；更造成9585棟房屋受損，其中264棟全毀；農業損失逾1061萬披索，基礎建設損失630萬披索。目前仍有74個路段及10座橋梁無法通行，11個地區供水困難。

小馬可仕6日批准宣布國家災難狀態，以便更快速調動緊急資金進行救援，「由於受災區域範圍廣泛，將有10至12個行政區受到影響，因此宣布國家災難狀態」，目前政府已提供逾1.11億披索救助金，協助災民重建。