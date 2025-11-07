鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風最快今天(7日)在靠近菲律賓過程升級中颱，下周增強為強颱通過菲律賓到南海，後續可能北轉到台灣西南方後靠近台灣海峽，部分模式認為將通過台灣，也有模式認為往東北海域，或北轉後往南下墜。氣象署表示，最快下周一發海警，不排除發陸警，下周一到下周三東部、南部留意強降雨。

▲鳳凰颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報中心技正林秉煜表示，今天僅北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區天氣不錯，早晚稍涼、日夜溫差大；天氣轉變出現在周日，受東北季風增強影響，迎風面大台北、宜蘭會有降雨，東半部降雨機率也增高。

林秉煜說，下周一到下周四將受東北季風，以及鳳凰颱風外圍環流或颱風影響，降雨機率增多，東部甚至南部都有強降雨，下周一到下周四降雨型態分布會隨颱風路徑分布相關，要密切觀察。

目前鳳凰颱風距離台灣鵝鑾鼻東南方2200公里海面上，強度維持輕颱，林秉煜說明，鳳凰輕颱向西移動過程中，最快今天靠近菲律賓東部海岸時將增強為中度颱風，暴風圈將持續擴大，將以強颱之姿侵襲菲律賓，下周一、下周二向西北移動到台灣西南部近海，不過下周後續路徑有相當大的不確定性。

▲下周一晚間過後鳳凰颱風路徑預報分歧。（圖／氣象署提供）

根據各國系集預報路徑顯示，周六到周日鳳凰颱風預報路徑較集中，朝菲律賓東方海面移動，不過林秉煜指出，下周一晚上路徑預報開始分歧，有可能往台灣東方海域移動，有可能向往西到南海到東沙島，下周二晚上往北移動過程不確定性範圍擴大，從台灣南邊海面到海南島都有，下周三路徑預測分歧範圍更大，也有很多資料顯示路徑向西移動到台灣西南方後北轉到台灣、接近台灣海峽附近，影響降雨非常大，東部、南部留意強降雨，不過距離5天的預報誤差相當大，仍需密切觀察。

林秉煜提醒，未來鳳凰颱風向北移動過程中受東北季風影響，帶來較冷空氣，造成颱風強度持續減弱，預估接近台灣過程強度將減弱為輕颱或中颱，強度影響帶來的降雨，接近過程的風和降雨對南部和東部影響如何仍要觀察。

林秉煜指出，鳳凰颱風周日到下周一從菲律賓東邊通過到西側進入南海時，下周一鳳凰環流帶來的中層大氣環流東南風，遇上比較冷的東北風爬升時，下周一晚間到下周二要注意颱風外圍環流是否會與東北風有明顯交互作用。

氣象署預報員曾昭誠則說明，鳳凰颱風北轉接近過程，氣象署可能下周一將發布海上警報，也不排除發布陸警，因北轉角度和路徑有不確定性，陸警可能時間點預估周末會比較明朗。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨方面，林秉煜表示，今明兩天多雲到晴，周日東北季風增強，大台北、基隆降雨增加變多，溫度也會下降，東半部降雨機率增加；下周一颱風過呂宋島進入南海逐漸北轉，距離台灣較接近一點，東北季風影響外，颱風外圍環流影響下，東半部降雨明顯，東部、大台北有局部大雨或豪雨。

下周二到下周四為颱風北上過程，不確定非常高，林秉煜表示，颱風可能逐漸從西南沿海北上過程，部分資料顯示路徑偏南通過台灣，或某些模式預測北上後往西南掉，對南部降雨影響有相當大差異。另花東下周二、下周三有大雨或局部豪雨，下周三南部也有局部大雨或豪雨，下周四颱風逐漸遠離、強度減弱，降雨範圍沒有這麼廣，局部地區有大雨，下周一到下周三要密切觀察強降雨。