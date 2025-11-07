雲林台電啟動防災整備　提醒民眾修剪樹枝防觸電

▲防颱修剪作業進行中，清除可能影響電線的樹枝，預防停電風險。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署今（7）日表示，颱風強度有進一步增強為中度颱風的趨勢，預計下週二、週三最接近台灣。為防範強風豪雨可能帶來的災害，台電雲林區營業處已全面啟動防颱整備機制，從線路巡檢、樹木修剪到搶修人力調度皆已到位，全力降低颱風對供電系統的衝擊。

台電雲林區處指出，颱風來臨前已完成防災設備與備料盤點，並針對沿海及山區易受強風影響的配電線路，進行特別巡視與防颱修剪作業。同時，動員搶修團隊待命，調整車輛與機具部署位置，確保風雨期間可迅速投入搶修。

為維持公共設施運作，台電也特別提醒，抽水站及其他重要設施應預先備妥發電機或不斷電系統，以避免因突發停電影響運作。民眾若遇停電，可利用台電公司網站設立的「颱風停復電資訊專區」查詢或通報停電狀況；若網路不便使用，亦可撥打1911客服專線或雲林區處停電通報電話05-5323927。

▲清洗礙子。（圖／記者游瓊華翻攝）

台電提醒，歷年颱風常見的停電原因多為招牌、樹枝遭強風吹落，破壞電力設備或壓斷電線。民眾應提前加強固定廣告招牌、拆除懸掛物、修剪庭樹枝葉，同時防範地下室淹水，避免影響配電設施。若發現電線掉落或外露，務必立即通報台電處理，切勿自行靠近或觸碰，以免發生觸電意外。

台電雲林區處強調，現行的配電自動化系統能即時監測主要線路異常狀況，若是大範圍停電，系統會自動偵測並派員搶修，民眾不必重複報修；若僅少數住戶停電，則可透過網路或電話回報。

每逢颱風季，台電都會召開防颱會議，檢討人員調度與設備盤點情形，確保復電作業能迅速啟動。台電表示，復電順序將依「變電所—主幹線—分歧線」原則進行，以最短時間恢復供電，但仍可能受天候、道路狀況等影響。雲林區處呼籲民眾，面對強颱侵襲，應保持冷靜、配合防災指引，共同守護用電安全。

▲台電雲林區處提早部署，供電防線嚴陣以待。（圖／記者游瓊華翻攝）