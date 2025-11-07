鳳凰最快明晚成「超級颱風」！　菲預測：登陸時恐達強度巔峰

▲菲律賓預測，鳳凰最快明晚成為「超級颱風」。（圖／翻攝PAGASA）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓氣象局（PAGASA）7日預測，「鳳凰」颱風可能於8日晚間至9日上午增為「超級颱風」，10日登陸時可能接近或者正值強度巔峰期。

PAGASA今日資料顯示，凌晨2時鳳凰已在菲律賓責任區（PAR）之外增為強颱，凌晨4時位於民答那峨島（Mindanao）東北方1500公里外海，以時速10公里朝西北方向移動，凌晨5時測得最大持續風速時速95公里，陣風高達時速115公里。

PAGASA指出，鳳凰正在迅速增強，可能在8日晚間或9日上午發展成超級颱風。儘管預報仍有高度不確定性，但10日登陸呂宋島北部或中部的可能性正在攀升，屆時可能接近或達到強度巔峰。

在菲律賓，超級颱風（super typhoon）被定義為最大風速超過時速185公里或100節的熱帶氣旋。

PAGASA今晨已經對呂宋島（Luzon）及東米沙鄢（Eastern Visayas）多地發布強降雨警報，最早可能8日發布風暴潮警報，沿海地區的洪災風險很高，尤其呂宋島北部與中部的東海岸，9日也可能開始出現土石流。

到了預測登陸的10日與隔天11日，「呂宋島北部與中部部分地區，可能出現威脅生命的暴風雨天氣。」