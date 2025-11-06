烏魯木齊「特大暴雪」破紀錄！　新疆披上銀裝各地積雪超20cm

▲大雪紛飛的烏魯木齊。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象部門6日消息指出，烏魯木齊自5日凌晨起，遭遇強降雪侵襲，並降下特大暴雪，累積降雪量突破當地11月紀錄。氣象部門預估，今日新疆多地仍將持續雨雪天氣，部分地區氣溫全天低於冰點，並提醒民眾注意防寒保暖，防範降雪對交通與農牧業造成影響。

據《環球網》報導，昨日至今晨，新疆出現大範圍雨雪天氣，伊犁州與烏魯木齊部分地區降下強雪。截至今晨9時，烏魯木齊降雪量達31毫米，屬於特大暴雪等級，積雪深度達21公分，刷新當地11月單日降雪紀錄。為確保安全，烏魯木齊部分中小學昨日提前放學，今（6）日停課一天；多部門也已啟動應急預案，清雪車、防滑物資全面到位，全力維持城市運行。

當地氣象台預測，今日北疆、東疆大部及阿克蘇地區北部山區、巴州等地仍有小雨或降雪，其中阿勒泰、烏魯木齊、昌吉東部、巴州北部山區、吐魯番北部山區及哈密部分地區將出現中到大雪，局地或有暴雪。多地伴隨4至5級西北風，風口陣風可達10至11級，南疆盆地部分地區並有沙塵天氣。

明日降雪強度將逐步減弱，阿勒泰、哈密及伊犁河谷東部山區仍有局部小雪，哈密北部山區局地中到大雪；風力維持在4至5級，風口陣風約8至9級。後天起，全疆大部轉為晴或多雲天氣，僅阿勒泰部分區域仍有小雪。

氣象專家指出，此次暴雪主要因前期水汽充足，冷空氣勢力強勁，加上天山山區地形抬升作用，共同造成烏魯木齊降雪量劇增。

預報顯示，目前烏魯木齊達暴雪量級的地區包括天山區、高新區、水磨溝區及經開區等。其中，天山區東大梁西街站降雪量最高，達16.4毫米，烏魯木齊天山野生動物園一帶也觀測到暴雪現象。

氣象部門提醒，今日烏魯木齊、昌吉東部、巴州北部山區及哈密北部仍有明顯降雪，氣溫長時間低於冰點，出行民眾應注意防滑與保暖，減少不必要外出。預計23日夜間至24日白天，達坂城將出現6至7級偏西風，陣風可達9級，主城區氣溫將降至攝氏零下8至零下2度，未來幾日雖轉晴但氣溫依然偏低。