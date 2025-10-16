一夜入冬！中國多地將「斷崖式」降溫…黑龍江已出現降雪

▲黑龍江迎來降雪天氣。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國多地氣溫驟降，入秋以來最強冷空氣自15日起影響北方地區，新疆、內蒙古及京津冀一帶成為降溫核心區，部分地區溫度驟降超過10℃，民眾直呼「一夜入冬」。

據《央視新聞》報導，氣象衛星監測，截至目前，新疆、內蒙古、黑龍江及吉林地區已出現明顯降雪，局部積雪量達10毫米左右。專家指出，本輪冷空氣影響範圍廣、持續時間長，自16日起至21日，全中國大部分地區都將經歷「斷崖式」降溫，冷暖轉換劇烈。

氣象單位提醒，降溫過後還可能有補充性冷空氣南下，氣溫難以快速回升，偏低狀態將持續一段時間。中央氣象台預測，未來三天冷空氣將自北向南持續發力，平均氣溫下降4至8℃，其中新疆、內蒙古及黑龍江部分地區降幅或超10℃，京津冀地區最高氣溫普遍僅約10℃。

除了降溫外，本輪冷空氣也帶來強風，新疆烏魯木齊局部地區監測到超過10級的強陣風。南方地區亦受到影響，雲南、四川及貴州部分地區今日出現分散性大雨或暴雨，中央氣象台持續發布暴雨藍色預警。

氣象專家提醒，隨著冷空氣未來幾天繼續南下，南方大部分地區將維持陰雨與低溫天氣，川西高原預計將出現霜凍。在頻繁降雨沖刷下，南部山區需防範強降雨可能引發的山洪、土石流等次生災害。