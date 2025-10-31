中國氣象局急發「暴雪」預警　居民哀嚎：美是真的，冷更是真的

▲北京雪景。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台31日繼續發布暴雪藍色預警，預計10月31日08時至11月1日08時，西藏中東部和西南部、川西高原北部、黑龍江西北部、內蒙古東北部等地部分地區有大到暴雪，部分地區積雪深度超15公分。不少居民哀嚎，「雪景美是真的，但冷更是真的！」

綜合陸媒報導，西藏中部局地有大暴雪，西藏西南部局地有大暴雪。上述部分地區新增積雪深度4至8公分，山區局地可達15公分以上。

▲山東雪景。（圖／CFP）

消息指出，11月1日08時至2日08時，內蒙古東北部、黑龍江中西部和南部、吉林、西藏東北部和南部、青海南部、川西高原北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，黑龍江西部等地，局地有大雪（5至8毫米）。

西藏南部和東部、四川中西部和南部、貴州北部、雲南北部和西南部等地部分地區有中到大雨，其中，西藏東南部、雲南西北部等地部分地區有暴雨（50至60毫米）。

▲安徽雪景。（圖／CFP）



氣象部門預計，11月2日08時至3日08時，黑龍江東南部、吉林東部、西藏東部及南部、青海南部及西部、川西高原等地部分地區有小雪或雨夾雪。西藏東南部、四川南部、貴州、雲南、廣西北部、海南島等地部分地區有中到大雨，其中，四川南部、雲南西部、海南島中東部等地部分地區有暴雨（50至80毫米）。

多位居民指出，「冷到一直感冒呢」、「已經可以準備滑雪了」、「北國風光，萬裡雪飄」、「童話故事裡的雪景要來了」、「南部還是挺熱的，北方冷很多」、「要開始擔心雪崩了」。