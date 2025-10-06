　
國際

聖母峰暴雪突襲！上千登山客受困　350人獲救、200人待援

記者張方瑀／綜合報導

位於中國西藏地區的聖母峰（Mount Everest）東側山區遭暴雪襲擊，導致近千名登山客與健行者受困山區。中國官方媒體指出，截至週日（5日）晚間，已有約350人脫困抵達安全地點曲當鎮（Qudang），其餘超過200人也已取得聯繫，正在救援隊引導下陸續下山。

根據《路透社》與中國中央電視台（CCTV）報導，暴雪發生於海拔4900公尺以上的高山區域，降雪從3日晚間開始，並在週末持續加劇，夾雜雷聲與閃電，導致卡瑪山谷（Karma Valley）通往聖母峰康雄壁（Kangshung Face）的路線完全封閉。

該地區因中國八天國慶連假吸引大批登山與健行愛好者進入，暴雪來襲時山區人數高達上千人。

▲▼2019年5月22日，攻頂聖母峰的最後一段路程，眾多登山客魚貫在稜線上前行。（圖／路透）

▲眾多登山客魚貫在稜線上前行攻頂聖母峰，圖為2019年畫面。（圖／路透）

成功脫困的登山客陳格爽（Chen Geshuang）回憶，「山上又濕又冷，失溫的風險非常高。今年的天氣太反常，導遊說他從來沒在10月遇過這樣的暴雪，一切發生得太突然。」她表示，脫困後回到曲當鎮時被當地村民端上甜茶取暖，「我眼淚都快掉下來，終於感覺到溫暖。」

中國藍天救援隊（Blue Sky Rescue）指出，暴雪造成多頂帳篷被壓垮，不少登山者出現失溫症狀。當局已動員數百名村民與救難人員清理厚雪、打通被封鎖的山路，以便持續搜救仍滯留的民眾。

目前尚不清楚聖母峰北坡（North Face）一帶的登山客是否受到影響。該區因道路鋪設完善，每年吸引大量遊客，是10月觀光旺季之一。不過，定日縣（Tingri County）旅遊公司已宣布，自4日晚間起暫停聖母峰風景區的售票與進入，以確保安全。

目前西藏救援行動仍在持續，當局呼籲登山者暫勿前往該地區，以免再有意外發生。

10/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

聖母峰暴雪突襲！上千登山客受困　350人獲救、200人待援

西藏珠穆朗瑪峰東坡營地5日突降暴雪，積雪深逾1公尺，導致近千名登山客與露營者受困海拔4900多公尺的山區，帳篷被壓塌、部分人疑似失溫，情況相當危急。由於通往下山的道路全線封閉，當局已緊急出動上百名救援人員與村民清雪搶救，部分通道已初步打通，已有數批人員成功脫困。

聖母峰喜馬拉雅山暴雪

