大陸 大陸焦點 特派現場

珠峰暴雪！老嚮導一人一狗撤離上百人　登山客轉2萬「救命錢」致意

▲老嚮導一人一狗帶著上百名登山客脫離珠峰暴雪險地安全撤離。（圖／翻攝微博）

▲老嚮導一人一狗帶著上百名登山客脫離珠峰暴雪險地安全撤離。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

西藏珠峰東坡近日突遭罕見暴雪，上百名登山客一度被困雪中。關鍵時刻，一名老嚮導「無極」帶著狗狗在雪中「人肉開路」，協助上百人脫險，一行人從上午九點半出發，直至傍晚才全員抵達山腳村落。事後，多名獲救登山客轉帳答謝，一名隊員更轉出5000元人民幣（約2萬元新台幣）展現「救回一命」的謝意。

▲老嚮導一人一狗帶著上百名登山客脫離珠峰暴雪險地安全撤離。（圖／翻攝微博）

《揚子晚報》報導，10月4日晚，珠峰東坡營地突降暴雪，大量帳篷被壓垮，多人被困無法下山。隔日早晨，嚮導「無極」決定帶領隊伍撤離，他與一隻山區流浪狗走在最前方開路，徒步者依序跟隨。

無極透露，當地山路被厚雪掩埋，部分雪坑深至腰部，「我幹這行十多年，從沒見過這麼大的雪，太危險了。」無極回憶，當時撤離隊伍約120人，直至傍晚18時30分才安全抵達山腳。

參與救援的景區人員益西（化名）指出，暴雪主要集中在日喀則定日縣曲當鎮嘎瑪溝一帶，該區被譽為「世界十大經典徒步線路之一」，地勢高差大、交通仰賴氂牛與馬匹，暴雪導致道路阻斷。5日晚間，景區也緊急派出5輛遊覽車深入山谷接應遊客。

▲老嚮導一人一狗帶著上百名登山客脫離珠峰暴雪險地安全撤離。（圖／翻攝微博）

經常行走在珠峰山區的攝影師董書暢則透露，他行至東坡第一營地時暴雪突至，雨衣與衝鋒衣完全擋不住凍雨與雪水，外層結上厚冰，徒步途中多次擔心失溫危及性命，「估計當時嘎瑪溝內仍有數百名徒步客被困。」

有隊員事後在社群貼文表示，「我們能下山全靠那位嚮導和那條狗。」也有多名登山客向無極轉帳致意，其中有人留言，「這不只是導遊，是真正的救命恩人。」

