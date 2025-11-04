黃仁勳遊說失敗　WSJ：川普官員強力反對「對中銷售Blackwell」

▲川普與黃仁勳在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2日正式表態，輝達最先進的AI晶片Blackwell不會提供給其他人使用。《華爾街日報》（WSJ）揭露，儘管輝達執行長黃仁勳持續遊說對中出口降階版Blackwell，卻因為川普內閣高官強力反對而失敗。

華府目前對輝達（Nvidia）銷售至中國的最先進AI晶片實施出口管制，試圖限制中國技術進步，尤其任何可能幫助其軍事的應用領域。川普一度暗示可能鬆綁禁令，但10月30日與中國領導人習近平會談時並未討論這項敏感議題，最終也在11月2日正式表態不會鬆綁禁令，背後關鍵在於核心幕僚團隊的強烈抵制。

業界估算，若Blackwell晶片順利進軍中國市場，潛在銷售額可望衝破數百億美元大關。面對龐大商機流失，黃仁勳（Jensen Huang）曾積極遊說華府決策圈，也曾提到中國坐擁全球大約半數AI研究人員的戰略價值。「川習會」之前，他曾於華府的輝達活動上公開喊話，「我真心希望川普總統能夠協助我們找到解決方案，目前我們處境相當尷尬。」

不過，川普核心幕僚團集體反彈。國務卿盧比歐（Marco Rubio）率先發難，聯合其他高層官員向川普示警，放行這些尖端晶片恐將嚴重威脅國安，等同於助長中國AI實力飛躍發展。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也加入反對陣營。

由於內閣官員幾乎一面倒反對向中國銷售Blackwell晶片，川普最後一刻決定不在「川習會」上討論輝達議題。