國際

國際火線／搶錢搶瘋了：川普的「強盜經濟學」！

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

美國總統川普向貿易夥伴徵收對等關稅，形同搶劫。（圖／路透）

文／朱錦華

強盜搶錢基本上不用說什麼。只要他手中有武器，你就得乖乖雙手把錢奉上。但有些強盜卻喜歡胡謅一些搶劫的理由：譬如說你弄壞他的東西。或是，你偷走他的錢；例如川普。

當初，沒有人拿著槍指著美國的資本家把生產線往外移。但資本有長腳；當資本家發現把生產線移到「亞洲四小龍」等地方時，成本更低、更能賺錢。於是，美國的製造業就開始外移了。後來，美國的資本家覬覦中國大陸龐大的市場（例如可口可樂），緊隨著當時敲開中國大門的總統尼克森的腳步、到大陸設廠投資。

▲▼川普「對等關稅」生效，一圖看美貿易夥伴如何接招。（製圖／記者葉睿涵）

川普「對等關稅」生效，一圖看美貿易夥伴如何接招。（製圖／記者葉睿涵）

接著，更多的資本家看到大陸有更便宜的土地、更低廉的勞動力，於是紛紛進駐投資。接下來，是製造成本更低廉的東南亞各個國家（例如越南、印度）。美國的廣大市場，的確滋養了許多開發中國家的人民。但那是辛勤勞動的人民用血汗換來的，是他們應得的，他們並不欠美國什麼！換言之，並沒有川普所謂「偷走美國的工作機會」之說。

所有對美國貿易順差國，同樣不欠美國什麼！因為他們在替美國資本家生產的過程中，犧牲了環保、 飽受工業汙染，代價不可謂不大。美國製造業的空洞化，是美國自己造成的。但川普成功騙倒許多「越窮腦筋越不清楚」的選民，奪取總統大位。然後以「造福美國人民」之名，向所有貿易國徵收所謂「對等關稅」；實際上是搶劫！

▲▼美國白宮發言人萊維特7日在記者會上，手持致給南韓總統李在明的對等關稅稅率通知信函。（圖／達志影像／美聯社）

美國白宮發言人萊維特在記者會上，秀出美國給南韓總統李在明的對等關稅稅率通知書。（圖／達志影像／美聯社）

例如美國對巴西貿易是順差，卻硬要給巴西徵50%的關稅，這是哪門子「對等」？美國威迫日本、台灣花數千億美元投資基金，其中90%的利潤歸美國，這是「對等」？在美國產業出走的過程中，美國的勞工大眾是輸家，但外國的製造者也所賺有限；真正賺到大錢的是美國的資本家（一支蘋果手機，蘋果公司拿走91%利潤）！

面對國家債台高築、貧者越貧、富者越富的時候，大多數國家採取的政策，是增稅；尤其是向富人增稅（股神巴菲特也同意）！然而美國人一聽到加稅，就好像要他的命一樣！雷根因為減稅而成為美國近代最受喜愛的總統；老布希因為加稅，結果連任失敗！

▲上一次 「讓美國偉大」的總統：雷根。（圖／達志影像／美聯社）

上一次 「讓美國再度偉大」的總統：雷根。（圖／達志影像／美聯社）

川普的「大而美法案」，走的是雷根當年老路。但雷根當年成功，有它當時因緣際會的因素（例如蘇聯垮台、冷戰結束）。然而美國政府財政赤字的激增，正是從雷根時代開始的。川普能複製雷根的奇蹟？我很懷疑。

川普所有施政的重點，最關心的是他個人的利益；再過來是富人的利益（劫貧濟富）；然後才是投票給他的選民的利益。川普說，徵收高關稅可以增加國庫收入，會把錢分給人民。但是他卻隱瞞高關稅會催高物價的事實。減稅和關稅補貼能否抵消高通膨帶給人民的壓力，是未來發展最值得關注的重點，也是川普高關稅政策成敗的關鍵。

可悲的是，川普若成功，意味著全世界人民的失敗：當中可能包括美國人自己。

08/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強

