才剛赦免「幣安創辦人」趙長鵬　川普驚語：我不知道他是誰

▲川普坦言不知道自己赦免的對象是誰。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普上月宣布，赦免全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）共同創辦人趙長鵬（Changpeng Zhao, C.Z.），但在接受CBS節目「60分鐘」專訪時卻語出驚人表示，「我根本不認識這個人。」

主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）詢問，美國檢察官指控趙長鵬「對美國國安造成重大傷害」，為何總統依然赦免他？川普回應，他不記得自己曾經見過對方，而且「完全不知道他是誰」，但聽說這名商人遭到拜登政府的「政治迫害」，才會做出赦免決定。

在專訪中，川普也提及自己對加密貨幣的支持，他說美國必須確保成為這個行業的領導者，否則中國與其競爭對手可能取得優勢。





▲加密貨幣交易所幣安（Binance）共同創辦人趙長鵬。（圖／VCG）

BBC、CBS報導，趙長鵬是一名億萬富豪，2023年承認協助洗錢相關罪名，當時被政府指出允許恐怖組織轉移數百萬美元，已在服刑4個月後獲釋，並且辭去幣安執行長一職。他獲得總統赦免之後，不得參與金融投資的限制也跟著解除，但目前尚不清楚這是否改變他在美國監管機構或幣安內部的角色。

白宮10月23日宣布總統赦免趙長鵬時，新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）宣稱，趙長鵬被起訴是拜登政府「反加密貨幣戰爭」的一環，「這是拜登政府過度起訴的案子，所以總統想要糾正拜登政府越權導致的不公正行為，並且行使了憲法賦予的權力」。

川普上任後陸續赦免多名加密貨幣業者，包括BitMEX交易所創辦人、暗網市場「絲路」（Silk Road）創始人烏布利希（Ross Ulbricht）等，並且停止了針對中國幣圈大亨孫宇晨（Justin Sun）的詐欺案調查，但外界質疑這些決策的動機源於總統個人經濟利益。

舉例而言，趙長鵬的企業與川普家族數位貨幣計畫有合作關係，包括總部設於川普大廈（Trump Tower）的金融科技公司Dominari Holdings，川普兒子們也擔任該公司顧問委員。今年5月，阿布達比一間公司宣布將使用川普家族的加密貨幣事業「世界自由財務」（World Liberty Financial）發行的穩定幣，對幣安投資20億美元。