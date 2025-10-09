　
國際火線／3朵「85後之花」的競技：李沁、李純、辛芷蕾

▲中國女星辛芷蕾以電影《日掛中天》，拿下本屆威尼斯影后。（圖／路透）

辛芷蕾憑《日掛中天》在威尼斯影展封后。左為導演葉尚君。(圖／路透)

文／朱錦華

上月，大陸女星辛芷蕾憑著作品《日掛中天》贏得第82屆威尼斯影展最佳女演員獎，成為繼鞏俐、葉德嫻之後，該影展的第三位華人影后，也是大陸首位在三大影展《坎城、威尼斯、柏林》裡贏得影后殊榮的「85後」女演員。

所謂「85後」，是指在1985年後出生的人，即年紀在40歲以下。陸劇的三位「大女主」：趙麗穎、劉亦菲、劉詩詩都是「85後之花」。無巧不成書，她們都生於1987年。辛芷蕾比她們大一歲，生於1986年，今年39歲。如今在威尼斯封后，算是大器晚成。

▲李沁在《慶餘年》裡，躍升「女一」。（圖／劇照）

李沁在《慶餘年》裡，躍升「女一」。（圖／劇照）

辛芷蕾開始獲得大眾關注，應該是從2018年的宮鬥大戲《如懿傳》開始。這齣戲的主旋律是描述乾隆和他的第二位皇后的故事。男主角是霍建華；「女一」是周迅。辛芷蕾在劇中飾演從朝鮮嫁過來 、陰險毒辣的嘉貴妃。在一眾合演妃嬪的女星裡，有兩位值得一提。一位是飾演大反派衛嬿婉的李純。衛嬿婉就是《延禧攻略》裡的魏瓔珞。沒錯，《如懿傳》正是《延禧攻略》的暗黑版。李純在戲裡的演出火花四射，勝過多位同台女星。

另一位，是飾演寒香見（影射傳說中的香妃）的李沁。李純、李沁也是「85後之花」。李沁生於1990年，比辛芷蕾小4歲；比李純小兩歲。《如懿傳》裡，李沁的戲份比前兩人少很多。

想當初（2017年），李沁在《白鹿原》和《楚喬傳》裡，演的也是「壞女人」，而且尺度也是蠻大的。然而憑著一副「好女孩」的長相、年紀較輕、以及在大製作《楚喬傳》裡位居「女二」，到了2019年播出的《慶餘年》時，三人再度同台，李沁已躍升為「女一」。

▲李純在《慶餘年》裡演司理理。（圖／中天娛樂台提供）

李純在《慶餘年》裡飾演的女間諜司理理，十分吸睛。（圖／中天娛樂台提供）

不過她演的林婉兒這個角色，討好是討好，卻沒什麼發揮空間。反之，飾演女間諜司理理的李純、以及大宗師徒弟海棠朵朵的辛芷蕾，表現卻極為搶眼。李純長相冶艷；演反派時甚至散發著一股妖氣。這種特質讓她演出「美麗的壞女人」時極具說服力，但如此一來也限制了她的戲路，很難拿到「女一」的角色。

辛芷蕾是黑龍江人，天生東北大妞外型，特別適合演動作片（例如2017年的《 繡春刀2：修羅戰場》、2019年的《鬼吹燈之怒晴湘西》)。海棠朵朵這個角色是武林高手，個性卻十分純真，激盪出多喜感，讓這個角色特別有觀眾緣。

▲辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，與胡歌有曖昧情。（圖／緯來戲劇台提供）

辛芷蕾在《繁花》裡飾演的李李，有致命的吸引力。(圖／緯來戲劇台提供)

當然，最終讓辛芷蕾在演藝生涯獲得重大突破的，是她在王家衛的《繁花》裡演出了李李這個角色。李李是身分神秘、手段狠辣的至真園飯店老闆娘，王家衛讓這個角充分散發出「致命女人」的魅力，從此讓廣大觀眾認識了辛芷蕾。

威尼斯后冠是一頂沈重的光環，對辛芷蕾的未來演藝事業是否真的會加分，還很難說（可能得十分挑戲），好壞與否，就看她自己的努力和造化了。

