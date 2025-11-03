　
地方 地方焦點

台中市民野餐日登場　8600人席地共讀、共享午後陽光

▲湧泉公園草地上滿是席地閱讀的親子，午後陽光映出最溫暖畫面。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲湧泉公園草地上滿是席地閱讀的親子，午後陽光映出最溫暖畫面。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2025台中市民野餐日昨（2）日熱鬧登場，全市29區同步舉辦，東區湧泉公園成為最熱鬧的親子草地舞台。今年活動以「草地閱讀」為主題，台中市政府數位發展局與東區公所、台中市立圖書館東區分館攜手合作，將公園化身為行動圖書館，結合《台中通》APP集章遊戲與「救援小英雄波力」親子互動表演。

市民野餐日的湧泉公園吸引超過8600名親子到場同樂，草地上滿是歡笑與書香，副市長鄭照新出席表示，市府致力推動智慧城市與閱讀風氣，此次東區市民野餐日結合《台中通TCPASS》平台，打造親子共享的智慧樂園。

數位發展局與東區公所邀集市立圖書館東區分館、三井LaLaport、樂成宮、南天宮等單位合作，推出多元活動，讓市民在陽光、微風與綠草間輕鬆享受假期。他說，這樣的活動不僅促進社區凝聚力，也讓民眾感受台中生活的溫度與幸福感。

數位發展局長林谷隆指出，活動呼應「草地閱讀」主題，東區分館特別準備六百本精選童書，設置「草地共享大書櫃」，讓大小朋友自由取閱。家長與孩子席地而坐、共讀繪本，或靜靜沉浸在書頁世界中，微風輕拂、陽光灑落，形成一幅動人的親子畫面。現場還設有「打卡書牆」，不少民眾與孩子合影留念，為這個午後時光留下溫馨記憶。

為推廣城市數位服務，活動同步推出《台中通》APP集章任務，結合東區特色景點與便民服務，規劃四大關卡，完成即可兌換限量好禮。參與民眾在野餐與遊戲間輕鬆認識《台中通》功能，也能發掘特約店家優惠，從閱讀到生活消費，一次體驗智慧便利與休閒樂趣。

活動由超人氣卡通角色「救援小英雄波力」開場，熱力四射的唱跳秀掀起高潮，小朋友圍繞舞台開心舞動，現場笑聲此起彼落。接著由魔術師、小小大世界創意舞蹈學院、禮物盒劇團與海灣繪本館輪番登場，從魔術表演到故事劇場、親子律動，讓民眾在音樂與故事交織的午後，感受滿滿驚喜與幸福。

 


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

親子活動台中市草地閱讀湧泉公園

