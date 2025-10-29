　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

▲非洲豬瘟養豬場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲非洲豬瘟養豬場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，影響全國豬農，台中市長盧秀燕當下卻要媒體多宣傳購物節記者會，市府團隊被轟防疫慢半拍，豬隻死亡數量說不清楚、農業局甚至連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，引發更多疑點。對此，時代力量黨主席王婉諭28日表示，台中市政府從頭到尾沒有說對一件事，市府稽查更是螺絲掉滿地，市長盧秀燕「說了一個謊，就要靠更多的謊來彌補」。

對於整起事件，台中市府先前指出10月14日曾由特約紀姓獸醫師進場診斷並判定豬隻非洲豬瘟陰性，僅投藥未採檢，該名獸醫事後出面否認到場，農業局隨後又改口稱「是誤植」，實際到場的是王姓獸醫師，沒想到市府26日又公布，王男並非獸醫師，而是僅具「獸醫佐」資格，依法不得開立診斷書或處方，之後更陸續有第三位、第四位市府動保處獸醫的說法，市府說法一變再變。

王婉諭強調，非洲豬瘟疫情爆發到今天，案情出現大逆轉，台中政府一連串的推託、掩蓋，通通被戳破。病毒從哪裡來還要調查。但是台中市政府通報、採檢、稽查三關失靈，不只讓台灣史上首例的非洲豬瘟本土案例，更重創了台灣養豬業數十年來的心血。

王婉諭說明，一開始市府提供的時間序，是10月10日台中梧棲養殖場豬隻開始出現死亡；10月14日累計死亡20頭，動保處前往訪視卻沒有進行採樣；10月20日累計死亡171頭，動保處才趕往採樣送驗，隔天就驗出陽性。當時，社會普遍出現兩個疑問：紀姓獸醫是不是誤診？動保處這整整十天內到底在幹嘛？

她指出，台中市政府把這位獸醫搬出來，根本就只是想要轉移焦點，結果先翻車的，就是自己。紀姓獸醫很快就澄清，他整個案發期間根本就沒有到過案例場，更不曾給藥。市府隨後改口說是誤植，稱當天去的不是「紀姓」獸醫，而是「王姓」獸醫；之後又改口，王姓其實是「獸醫佐」。

王婉諭強調，台中市政府在27日又承認，不只「紀姓獸醫師」沒到過養豬場，連「王姓獸醫佐」也不曾到養豬場看過，所謂到場診治只是豬農打電話詢問後自行投餵舊藥。更離譜的是，連死亡頭數都講不清，最後證實只有76頭。甚至直到今天，都還繼續蹦出第三位、第四位獸醫。

王婉諭痛批，台中市政府從頭到尾沒有說對一件事。市府稽查也是螺絲掉滿地。廚餘依規定要蒸煮90度、時長1小時並每天拍照存證上傳，但豬場5月上傳24次、6月8次、7月1次，8月開始就沒有了。市府7月雖有派員稽查，卻只是口頭提醒，完全沒有任何作為，一直到疫情爆發才發現狀況。

王婉諭表示，任誰都看得出來，盧秀燕市長是有志總統大位的人。但選總統靠的不是漂漂亮亮的包裝，而是看你解決問題、回應危機的能力。她痛批，這幾天，只看到台中市政府推卸責任、搞錯資訊、怠惰行政的表現，甚至直到現在，都還沒解釋：豬隻不斷死亡的那十天內，動保處為什麼毫無反應。全國同島一命守了 7 年的防線，在台中市府的荒腔走板之下，一夕破滅。盧秀燕市長應該正面回應目前所有質疑，清楚地向國人報告「真實」的疫調結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa愛牌出包！　泰官方：快停用檢查編號
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AI技術恐被用於操弄輿論　卓榮泰：與理念相近國家共築安全信任秩序

APEC總統特使爭取見川普、高市早苗？　總統府：任何可能都不排除

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

國民黨準副主席赴中會面宋濤　民進黨：曲解民調如詐騙集團

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

FC年會通過友台聯合聲明　外交部致謝：展現歐洲對台強勁支持

川習會在即　總統府樂見「有助區域和平」：降低衝突都樂觀看待

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

AI技術恐被用於操弄輿論　卓榮泰：與理念相近國家共築安全信任秩序

APEC總統特使爭取見川普、高市早苗？　總統府：任何可能都不排除

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

國民黨準副主席赴中會面宋濤　民進黨：曲解民調如詐騙集團

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

FC年會通過友台聯合聲明　外交部致謝：展現歐洲對台強勁支持

川習會在即　總統府樂見「有助區域和平」：降低衝突都樂觀看待

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC上大會喊「我不知道問題出在哪裡」

疑碰大哥女人！宜蘭男被毆打凌辱「逼喝尿」　過程全被拍下PO網

運將過年被開單超不爽　隔天見女警繞2圈狂罵「破麻」被起訴

BTS柾國冰塊腹肌搭丹寧雙倍性感回歸！再度穿上Calvin Klein多圖放送

鍾麗緹小女兒考拉時尚秀驚豔全場　網瘋喊：原地出道！

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

烤黑輪入選米其林！從三輪攤車賣到開店面　銅板價還有熱湯免費喝

AI行銷新革命！Google推出Pomelli　一鍵生成品牌內容

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

政治熱門新聞

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

傅崐萁嗆罵提告　張峻：踹這一腳很值得

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

點名台中非洲豬瘟防疫缺漏　防檢署長坦言：目前資料顯示疏失多

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

更多熱門

相關新聞

即／豬瘟爆發後出境　獸醫佐回國遭偵訊

即／豬瘟爆發後出境　獸醫佐回國遭偵訊

台中市傳出非洲豬瘟案例，診斷豬瘟場的王姓獸醫被查出根本沒有執照，只是獸醫佐，且從疫情發生到豬隻死亡，王姓獸醫佐也從未到過現場，在案場豬隻確診非洲豬瘟陽性後已經出國。但台中市政府今天證實，王姓獸醫佐昨（28）日晚間抵台。據悉，王姓獸醫佐已經遭境管，落地後就被檢調帶走；對此，台中地檢署態度低調，表示目前尚不便對外回應。

點名台中非洲豬瘟防疫缺漏　防檢署長坦言：目前資料顯示疏失多

點名台中非洲豬瘟防疫缺漏　防檢署長坦言：目前資料顯示疏失多

台中露天掩埋廚餘「4場不合格」　彭啓明：已要求覆土掩蓋

台中露天掩埋廚餘「4場不合格」　彭啓明：已要求覆土掩蓋

即／台中廚餘政策轉彎　明起停用9處掩埋場

即／台中廚餘政策轉彎　明起停用9處掩埋場

海巡署7年處理179例海漂豬　管碧玲曝：20例呈非洲豬瘟陽性

海巡署7年處理179例海漂豬　管碧玲曝：20例呈非洲豬瘟陽性

關鍵字：

非洲豬瘟台中市養豬場疫情農業局盧秀燕國民黨獸醫師

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面