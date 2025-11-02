萬聖節變裝嘉年華　北港古鎮湧現可愛小怪獸與溫馨笑容

▲北港朝天宮前廣場人潮滿滿，孩子們開心領取萬聖節小禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

萬聖節未到，北港街頭已先熱鬧沸騰。雲林縣政府今（2）日上午在北港鎮舉辦「114萬聖節萌鬼萌獸朝聖趣×優質托育人員暨早期療育教保人員表揚」活動，超過350組親子換上各式造型，有小吸血鬼、萌南瓜、迷你獨角獸，也有家長化身超級英雄與孩子共遊，笑聲與音樂聲交織，將北港古鎮點綴得繽紛又可愛。

活動由縣府六處親子館共同策劃，上午先在南陽國小熱鬧登場，舉辦親子走秀與表揚儀式，縣長張麗善、社會處長林文志、北港鎮長蕭美文、鎮代會主席黃美蘭等人親自到場與民眾互動。孩子們盛裝登台，一字排開走秀，舉手投足萌度爆表，家長在台下拍手歡呼，氣氛宛如一場童趣嘉年華。

▲350組親子盛裝出發，沿街遊行至北港朝天宮，氣氛熱鬧溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

隨後遊行隊伍從南陽國小出發，沿街前進至北港朝天宮，沿途居民紛紛拿出手機拍照記錄，廟前廣場更有志工派發糖果與小禮物，讓孩子們在笑鬧中體驗「不給糖就搗蛋」的萬聖節樂趣。縣長張麗善表示，萬聖節活動不僅是孩子展現創意與自信的舞台，更是親子共學與陪伴的契機。從服裝設計、妝容創意到舞台表演，都是家庭互動的延伸。

活動同時頒發「優質托育人員暨早期療育教保人員表揚」，表揚來自全縣的20位專業夥伴，包括育兒指導員、居家托育人員、托嬰中心教保員及早療機構教保員，設有服務績優獎、資深敬業獎、創意教輔具獎與創意教案獎等四大類別。張麗善感謝這些第一線專業人員長期陪伴孩子成長，在教保現場守護安全、在社區中強化親職教育、在專業體系中串聯早療服務，讓雲林的育兒網絡更堅實、更溫暖。

社會處長林文志指出，北港以宗教文化聞名，除了農曆三月媽祖遶境盛事外，這次縣府特別以西方萬聖節為主題，注入創意與在地活力，讓文化融合更貼近生活。他說：「親子變裝不只是趣味活動，更是一場寓教於樂的學習體驗，孩子在遊戲中學自信，家長也能了解更多教保資源。」

林文志進一步說明，活動以「親子同樂、自信展現」、「社政資源、就近可得」及「文化走讀、社區連結」為主軸，現場設有托育、早療、家庭教育與新住民等服務攤位，讓家長一次掌握各項支持資源，落實「服務在地、資源到位」的理念。未來縣府將持續強化親子館據點及行動服務，打造「願意生、快樂養、安心托」的友善育兒環境。

隨著遊行隊伍緩緩步入朝天宮廣場，橘色南瓜燈、蝙蝠翅膀與笑容洋溢的臉龐交錯成一幅秋日童趣畫。這場結合文化、教育與家庭陪伴的萬聖節，不只是節慶歡樂，更是雲林推動友善育兒政策的最佳寫照。

▲張麗善縣長頒獎表揚優質托育人員，肯定其長年奉獻與創意教學。（圖／記者游瓊華翻攝）