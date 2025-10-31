國民黨團控台中非洲豬瘟破口因「大罷免」　她酸：自證無能找藉口

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，影響全國豬農，台中市長盧秀燕當下卻要媒體多宣傳購物節，市府團隊被轟防疫慢半拍，豬隻死亡數量說不清楚、農業局甚至連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，引發更多疑點。國民黨立院黨團今（31日）則提出譴責案，反控總統賴清德上台後近一年搞大罷免，政務嚴重廢弛，才釀破口。對此，綠委林楚茵批評，盧秀燕台中防疫出大包，藍白直接透過立法院多數暴力表決甩鍋中央，這不只是甩鍋行政院，更是讓辛苦的防疫人員幫盧秀燕背鍋。

國民黨團今天在立法院會提出譴責案，指出賴清德總統上台後近一年搞大罷免，政務嚴重廢弛，疏於防疫業務之把關落實，邊境管制因而產生漏洞，讓非洲豬瘟病毒入侵國內，如今民進黨為撇清責任亂扣地方政府防疫不力的大帽，企圖掩飾執政失能失序的窘境，已使國家聲譽與全民權益遭受重大損失。因此對賴、卓政府不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，推諉卸責、怠忽職守之行徑提出最嚴厲譴責。

對此，林楚茵表示，台中非洲豬瘟疫情因為LUMAMA市府無能，疫調做不好、廚餘亂處理，還不斷冒出「新獸醫」，全部搞得一團亂，最後得要中央政府坐鎮善後。國民黨急幫盧媽媽找代罪羔羊，矛頭對準「大罷免」譴責行政院長卓榮泰，就是挖洞給自己跳，自證無能找藉口。

林楚茵指出，公民團體發起的大罷免，中央沒有人請假盡忠職守，反倒盧秀燕「請假3天」反罷免，台中市沒大人讓台中陷入非洲豬瘟破口，兇手就是「盧秀燕」，藍白搶救LUMAMA 國會多數暴力栽贓卓榮泰，這不只是甩鍋行政院，更是讓辛苦的防疫人員幫盧秀燕背鍋。

綠委范雲表示，臺灣成功管制廚餘養豬已實施七年，賴清德總統擔任行政院長時，就訂出明確規範：使用廚餘「必須加熱90度以上、連續蒸煮一個小時」，確保病原體被完全殺死。各地方政府需輔導、稽查廚餘養豬戶落實加熱消毒。蘇貞昌院長進一步禁止廚餘養豬，僅開放200頭以上規模場，須通過地方政府核可，並由「地方政府」全程監督管理。

范雲指出，藍白黨團為了搶救形象墜落的盧媽媽，不好好檢討為什麼事發至今，台中市府連疫調都做不好。甩鍋賴總統和大罷免，全民看笑話。

