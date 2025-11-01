挺產業措施再+1　盧秀燕加碼飼料差額補助「每頭100元」

▲盧秀燕今天提出「廚餘再利用畜牧場」加碼補貼，除中央補助每頭豬300元，台中市府再加碼100元。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，相關行業受到衝擊，台中市長盧秀燕繼昨天宣布廚餘處理費全免、廚餘回收駕駛津貼、豬肉攤商補助3大措施後，今天（1日）再提出「廚餘再利用畜牧場」加碼補貼，除中央補助每頭豬300元，台中市府再加碼100元，協助轉型使用飼料餵養。

盧秀燕今天率市府相關局處出席非洲豬瘟前進應變所記者會，她在會中表示，為協助豬場業者及防疫相關產業，市府啟動「四大防疫支持方案」，一、廚餘處理費全免；二、廚餘回收駕駛依運送量給予每車次最高1500元津貼；三、補助受影響的新鮮豬肉攤商；四、對使用「廚餘再利用畜牧場」，除中央補助每頭豬300元、市府再加碼100元。盧秀燕強調，市府秉持公開透明、快速反應，公私團結合作是很重要的防疫關鍵，持續守住台中、守住台灣。

盧秀燕表示，防疫工作分秒必爭，全力確保疫情鎖在台中、杜絕外流，疫調如同拼圖，過程中需一塊一塊的把它拼起來，在不斷擴大疫調當中，發現案場與飼主家的關聯性，經中央同意後，市府昨日已進入案場住家採檢10處，結果全為陰性，後續仍將再次採樣確認安全無虞，務必徹底清除病毒。

經發局表示，經發局已啟動市場監控機制，追蹤台中市30處公有市場及15處民有市場共233家豬肉攤販的價格與來源，確保供應穩定、安全。針對配合禁運休市攤商，市府免收使用費並加碼補助每攤1.5萬元，合計可領最高4.5萬元。