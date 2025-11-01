　
挺產業措施再+1　盧秀燕加碼飼料差額補助「每頭100元」

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕今天提出「廚餘再利用畜牧場」加碼補貼，除中央補助每頭豬300元，台中市府再加碼100元。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，相關行業受到衝擊，台中市長盧秀燕繼昨天宣布廚餘處理費全免、廚餘回收駕駛津貼、豬肉攤商補助3大措施後，今天（1日）再提出「廚餘再利用畜牧場」加碼補貼，除中央補助每頭豬300元，台中市府再加碼100元，協助轉型使用飼料餵養。

盧秀燕今天率市府相關局處出席非洲豬瘟前進應變所記者會，她在會中表示，為協助豬場業者及防疫相關產業，市府啟動「四大防疫支持方案」，一、廚餘處理費全免；二、廚餘回收駕駛依運送量給予每車次最高1500元津貼；三、補助受影響的新鮮豬肉攤商；四、對使用「廚餘再利用畜牧場」，除中央補助每頭豬300元、市府再加碼100元。盧秀燕強調，市府秉持公開透明、快速反應，公私團結合作是很重要的防疫關鍵，持續守住台中、守住台灣。

盧秀燕表示，防疫工作分秒必爭，全力確保疫情鎖在台中、杜絕外流，疫調如同拼圖，過程中需一塊一塊的把它拼起來，在不斷擴大疫調當中，發現案場與飼主家的關聯性，經中央同意後，市府昨日已進入案場住家採檢10處，結果全為陰性，後續仍將再次採樣確認安全無虞，務必徹底清除病毒。

經發局表示，經發局已啟動市場監控機制，追蹤台中市30處公有市場及15處民有市場共233家豬肉攤販的價格與來源，確保供應穩定、安全。針對配合禁運休市攤商，市府免收使用費並加碼補助每攤1.5萬元，合計可領最高4.5萬元。

三聯單不一致檢調持續追查

三聯單不一致檢調持續追查

台中市梧棲區豬場爆發非洲豬瘟疫情，更傳出化製三聯單的數字有出入，對此，今天（1日）台中市副市長鄭照新坦承，三聯確實不一致，目前已將資料交由檢調比對中，待有完整數字將會公布。有關相關案情，台中地檢署已傳喚豬農父子、紀姓特約獸醫、賴姓動保處人員、王姓獸醫佐到案說明，訊後均請回；昨晚再找農業部動植物防疫檢疫署台中分署副分署長賴敏銓，以專家、鑑定人身份具結，協助釐清流程。

基隆宣布減1個月租金救攤商　生鮮豬肉攤最高補4萬

基隆宣布減1個月租金救攤商　生鮮豬肉攤最高補4萬

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

全代會盧秀燕、侯友宜、張善政缺席　鄭麗文：我們的心連在一起

全代會盧秀燕、侯友宜、張善政缺席　鄭麗文：我們的心連在一起

即／豬瘟疫情鎖在台中！　全台高風險場所皆陰性

即／豬瘟疫情鎖在台中！　全台高風險場所皆陰性

