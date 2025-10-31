抗非洲豬瘟！盧秀燕宣布3大措施力挺產業　加碼補助豬肉攤1.5萬

▲盧秀燕今天宣布「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」3大措施。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

非洲豬瘟前進應變所記者會今天（31日）上午在農業部動植物防疫檢疫署台中分署舉行，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕率相關局處出席。會中盧秀燕宣布3大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」力挺產業，並回溯至10月23日起適用，相關補助將加快行政作業。

盧秀燕指出，為力挺第一線防疫人員及受衝擊的業者，中市府提出3大支持方案，第一：廚餘進場免處理費：疫情期間廚餘無法養豬，全國廚餘需另尋去化管道，加重處理業者負擔。為感謝業者辛勞，並鼓勵其妥善清運，此段期間運至指定處理場所將全額免收處理費。

第二：針對廚餘車以每車次計算發放清運津貼：因應廚餘養豬禁令，清運駕駛須將廚餘額外運送至掩埋場或焚化爐，工作極為辛苦。他們是重要的防疫夥伴，因其配合調度，廚餘才能有序收集處理。為感謝其付出，將依據過磅紀錄的噸數，以及駕駛簽名紀錄，每車次補助250元至1500元津貼。

第三：加碼補助豬肉攤商：針對中央昨日宣布對傳統肉商每攤補助3萬元，台中同步跟進，對台中共404攤公、民有市場的生鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5千元，加上中央補助，每攤總計可獲4萬5千元，全國最高。

農業局表示，截至10月30日，已完成152場養豬場健康訪查，昨日另採檢15場、27頭豬隻送驗，結果均為陰性，顯示台中豬隻健康無虞。此外，農業局也每日掌握全市斃死豬數量，目前共掌握12場、20頭斃死豬，PCR皆陰性，並已依規完成化製處理，降低病原擴散風險。

衛生局表示，持續查核市售豬肉來源，範圍涵蓋傳統市場、肉品攤商、加工業者及網購平台等，截至昨日累計稽查714件產品，全數合格。呼籲民眾勿從境外違規攜入豬肉製品，以免違規受罰並增加疫病風險。

經發局也持續對市場執行監控，針對台中市30處公有及15處民有市場，共233家生鮮豬肉攤販，每日追蹤價格與來源，確保供應品質安全。目前出攤數為個位數，針對配合禁運禁宰政策休市的攤商，中市府已宣布免收使用費。此外，也同步掌握雞肉、魚肉、雞蛋、牛肉等替代物資價格與供應，穩定民生物資。