基隆除濕機汰換補助今年度用罄　市府：將續受理明年度案

▲ 因應申請踴躍，基隆市宣布除濕機節能補助持續受理至2026年。（圖／基隆市工務處提供）

記者郭世賢／基隆報導

為響應經濟部「縣（市）節電夥伴節能治理與推廣計畫」，基隆市政府自今年9月1日起啟動「老舊除濕機舊換新」節能補助活動，針對基隆多雨潮濕的氣候特性，鼓勵市民淘汰老舊除濕機，換購一級能效節能除濕機。每台最高補助新臺幣2,000元，且不限申請台數與戶籍，活動推出後民眾申請踴躍，2025年度補助款已全數用罄，市府將持續受理2026年度案件，後續申請款項將於2026年度撥付。

基隆市政府工務處公用事業科長顧勝璿表示，此計畫旨在提升能源使用效率，並因應基隆潮濕氣候對除濕機的高需求。補助活動採線上申請方式，民眾只需備妥相關文件，包括身分證件、存摺封面、裝機地址電費單、統一發票（含產品型號銷售明細）、產品保證書或保固卡，以及除濕機舊機回收證明，拍照上傳至指定網站即可完成申請。

顧勝璿說明，申請資格為2025年9月1日公告後購買的一級節能除濕機，並需完成舊機回收。申請通過審核後，民眾需將領據以郵寄掛號或親送方式提交至基隆市政府工務處公用事業科（基隆市中正區信二路299號5樓），即可完成補助申請程序。

工務處表示，由於民眾反應熱烈，2025年度補助款項已全數用罄，市府將持續受理2026年度補助申請，後續案件將於115年度進行撥款。市府呼籲市民把握機會，踴躍申請，共同參與節能減碳行動。

為便利民眾諮詢，基隆市政府已設立節電補助專線（02-2426-0130），相關補助計畫內容及申請表件可至「基隆市政府工務處」網站下載參考。市府期盼透過此計畫，促進市民更換高效節能設備，落實低碳生活，共建永續家園。