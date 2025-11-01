基隆減碳與調適成果績效卓越　全力打造韌性低碳永續城市

▲減碳近三成超前達標！基隆雙軌並進打造低碳防災韌性城。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府長期積極推動溫室氣體減量與氣候變遷調適政策，目前已逐步展現具體成果。根據最新完成的「第二期溫室氣體減量執行方案2024年成果報告」及「氣候變遷調適執行方案2024年成果報告」顯示，基隆市在中央政策目標引領下，透過跨局處合作與氣候變遷因應推動會的專業審議，已展現領先全國的減碳與調適成效，落實2050淨零排放與永續轉型的決心。

基隆市環保局指出，在減碳方面，全市整體減碳策略達成率已達九成，溫室氣體排放量相較2005年基準年減少29.32%，提前超越2025年與2030年的階段性目標，顯示市府推動低碳轉型已取得顯著成效。

在調適方面，市府推動七大領域共49項行動，目前已全面完成。尤其在水環境治理方面，透過長期清淤、水溝拓寬及排水系統改善工程，有效提升城市防災韌性。近年台灣南部屢因強降雨導致嚴重水患，基隆市的災害減免案件數卻相對極少，充分展現氣候調適政策的前瞻與成效。

環保局長馬仲豪表示，透過跨局處協力及市民共同參與，方能凝聚共識、發揮加乘效應，持續朝建構安全、環保與韌性兼具的低碳永續城市邁進。