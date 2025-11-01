　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆減碳與調適成果績效卓越　全力打造韌性低碳永續城市

▲基隆氣候治理績效卓越 邁向韌性低碳永續城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲減碳近三成超前達標！基隆雙軌並進打造低碳防災韌性城。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府長期積極推動溫室氣體減量與氣候變遷調適政策，目前已逐步展現具體成果。根據最新完成的「第二期溫室氣體減量執行方案2024年成果報告」及「氣候變遷調適執行方案2024年成果報告」顯示，基隆市在中央政策目標引領下，透過跨局處合作與氣候變遷因應推動會的專業審議，已展現領先全國的減碳與調適成效，落實2050淨零排放與永續轉型的決心。

基隆市環保局指出，在減碳方面，全市整體減碳策略達成率已達九成，溫室氣體排放量相較2005年基準年減少29.32%，提前超越2025年與2030年的階段性目標，顯示市府推動低碳轉型已取得顯著成效。

在調適方面，市府推動七大領域共49項行動，目前已全面完成。尤其在水環境治理方面，透過長期清淤、水溝拓寬及排水系統改善工程，有效提升城市防災韌性。近年台灣南部屢因強降雨導致嚴重水患，基隆市的災害減免案件數卻相對極少，充分展現氣候調適政策的前瞻與成效。

環保局長馬仲豪表示，透過跨局處協力及市民共同參與，方能凝聚共識、發揮加乘效應，持續朝建構安全、環保與韌性兼具的低碳永續城市邁進。

【更多新聞】

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

►猥褻13歲國中少女還誘拍不雅片　20多歲變態淫狼遭起訴續押

►警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恭喜！YTR鐵牛老婆懷孕了
快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！
韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉
下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部曝解方
3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀清白　發文揭家破真相
世界大賽最催淚一幕！藍鳥投手戴「51號」向道奇球員致敬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南大127周年校慶聖火抵新北　校友齊聚文聖國小迎傳承

新北動保處強化比特犬管理　專案訪查輔導飼主守法飼養

八里小貓誤入工廠夾層受困　新北動保處破牆救援成功

基隆減碳與調適成果績效卓越　全力打造韌性低碳永續城市

表揚績優導護志工與愛心服務站　黃偉哲：公私協力打造學童安全守護網

趣味運動大會好天氣　國際獅子會300B3區總監曝有「神助」

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

全國柔力球錦標賽基隆登場　謝國樑：打造最健康海洋城市

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

南大127周年校慶聖火抵新北　校友齊聚文聖國小迎傳承

新北動保處強化比特犬管理　專案訪查輔導飼主守法飼養

八里小貓誤入工廠夾層受困　新北動保處破牆救援成功

基隆減碳與調適成果績效卓越　全力打造韌性低碳永續城市

表揚績優導護志工與愛心服務站　黃偉哲：公私協力打造學童安全守護網

趣味運動大會好天氣　國際獅子會300B3區總監曝有「神助」

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

全國柔力球錦標賽基隆登場　謝國樑：打造最健康海洋城市

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭

恭喜！YTR鐵牛婷婷迎「第三位小寶貝」　樂曬超音波寶寶超好動

錦雯清唱6個字「遭索取5萬元版權費」　李竺芯首露面：欣然接受

黑豹旗／球員順風順水習慣了！建中教頭談帶兵哲學　輸比贏更有意義

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

中信特攻邀請偏鄉籃球隊觀賽　鼓勵小球員勇敢追夢

黑豹旗／從「捕手夢」到團隊勝利　鶯歌工商扣倒建中氣勢如虹　

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

南大127周年校慶聖火抵新北　校友齊聚文聖國小迎傳承

太累了！新北國王花18小時移動　苦吞東超小組賽第2敗

黃子韜直播秀「臉上12顆痘痘」　被徐藝洋要求開濾鏡：拉黑她！

地方熱門新聞

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

桃園捷運多元支付不多元　議員要求比照北捷

永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

奇美醫療體系「醫學文藝復興」以醫療×藝術×人文開啟「奇美月」

更多熱門

相關新聞

全國柔力球錦標賽登場　謝國樑：打造最健康城市

全國柔力球錦標賽登場　謝國樑：打造最健康城市

2025年全國柔力球錦標賽今（1日）於國立臺灣海洋大學育樂館盛大登場，吸引全國各縣市上千名柔力球好手與愛好者齊聚一堂。基隆市長謝國樑出席開幕典禮，向各地參賽隊伍表達歡迎，並感謝體育會及柔力球委員會多年推動，使柔力球在基隆成為最具代表性的全民運動之一。

基隆化學災害演練　強化救災防護力

基隆化學災害演練　強化救災防護力

基隆宣布減1個月租金救攤商　生鮮豬肉攤最高補4萬

基隆宣布減1個月租金救攤商　生鮮豬肉攤最高補4萬

基隆成功國小化身消防基地　學童闖關體驗學防災

基隆成功國小化身消防基地　學童闖關體驗學防災

基隆前進北區防災訪評　展現全民防災軟實力

基隆前進北區防災訪評　展現全民防災軟實力

關鍵字：

基隆市環保政策溫室氣體氣候變遷低碳城市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面