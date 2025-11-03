　
地方 地方焦點

基隆環警加強夜市與景點稽查　打造乾淨城市環境迎賓客

▲基隆廟口。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲環警聯手稽查啟動，基隆夜市商圈煥新迎旅人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市容環境，基隆市環保局稽查隊與基隆市警察局自即日起，將加強廟口夜市商圈、外木山風景區及部立基隆醫院周邊之環境稽查作業，針對亂丟菸蒂、垃圾等行為進行巡查與取締，以營造各觀光景點與商圈乾淨有序的公共環境，讓市民與遊客都能安心享受美食與旅程。

環保局長馬仲豪表示，本次行動有別於以往單點式清潔與稽查，將以「機動巡邏、定點稽查、夜間取締」三軸並行方式推動，提升巡查密度與時間彈性，避免違規行為死角。稽查人員將與警方不定時於各景點與商圈巡查，並同步結合監視錄影畫面及「LINE@亂丟垃圾檢舉平台」民眾通報，鎖定高頻違規熱點依法開單。他強調，「垃圾零落地」為本市重要政策，呼籲市民與遊客共同配合，切勿心存僥倖，「勿以惡小而為之」，以免破壞環境並受罰。

警察局長林信雄指出，為維護公共場域安全，警察局將持續於人口聚集區域執行小區域巡邏，確保市民與旅客享有安全無虞、放心觀光購物的環境。同時，將運用犯罪學「破窗理論」概念，配合環保局人員執行不定時、不定點之廢棄物稽查取締工作，共同營造清潔、有序的休閒空間。

環保局補充說明，本次稽查主要依據《廢棄物清理法》第27條及第50條規定，民眾若於公共場所隨地拋棄菸蒂、垃圾、檳榔渣、口香糖等廢棄物，依法最高可處新臺幣6,000元罰鍰。期望透過擴大稽查，強化市民、店家及攤商維護環境整潔之意識，讓基隆市容環境持續提升。

近日有民眾於網路爆料指出，台南市某羊肉餐飲業者疑似在地上處理食材，引發衛生疑慮，台南市衛生局接獲通報後，隨即會同法制處消保官於11月2日前往現場稽查。

基隆市環保局警察局稽查市容

