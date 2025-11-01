　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國柔力球錦標賽基隆登場　謝國樑：打造最健康海洋城市

▲全國柔力球錦標賽基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國柔力球錦標賽基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025年全國柔力球錦標賽今（1日）於國立臺灣海洋大學育樂館盛大登場，吸引全國各縣市上千名柔力球好手與愛好者齊聚一堂。基隆市長謝國樑出席開幕典禮，向各地參賽隊伍表達歡迎，並感謝體育會及柔力球委員會多年推動，使柔力球在基隆成為最具代表性的全民運動之一。

謝國樑致詞時表示，柔力球運動深受市民喜愛，不受場地與天候限制，適合各年齡層參與，是促進健康、增進人際互動的優質運動。他也感謝基隆市體育會與各單項委員會的努力，讓基隆運動風氣日益蓬勃。未來市府教育處將持續與體育會合作，提供更完善的資源與場地，鼓勵更多民眾投入運動行列。

▲全國柔力球錦標賽基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑致詞。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲指出，柔力球自十年前在基隆推廣以來，從數十位愛好者發展至今已有超過1,200名會員，成為本市體育會人數最多的運動項目之一。每年除了舉辦市長盃、理事長盃、會長盃等賽事，也積極承辦全國競賽及舞藝展演，推廣成果有目共睹。

活動現場各縣市代表隊展現精湛身手，呈現柔力球的優雅與團隊精神。參賽選手彼此切磋交流，觀眾熱情加油，氣氛溫馨熱烈，充分體現柔力球「力中藏美」的運動精神。

謝國樑最後強調，基隆市致力推動全民運動，柔力球正是結合健康與生活美學的最佳代表。他期盼透過這場全國賽事，讓更多人認識柔力球的魅力，並以運動連結城市活力，使基隆成為最健康、最有活力的海洋城市。

▲全國柔力球錦標賽基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

►猥褻13歲國中少女還誘拍不雅片　20多歲變態淫狼遭起訴續押

►警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／房東催收房租　驚見男「全身發黑」陳屍屋內
北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成
范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又
頑童快閃台中開唱半小時！數千粉絲癱瘓車站
建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙
快訊／豬隻禁運禁宰　最快11/7解禁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

全國柔力球錦標賽基隆登場　謝國樑：打造最健康海洋城市

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

海巡北部分署強化外離島返台安檢　嚴防非洲豬瘟境外入侵

奇美醫療體系「醫學文藝復興」齊動　以醫療×藝術×人文開啟「奇美月」

基隆消防局化學工廠實兵演練　強化搶救與安全防護雙能力

中華醫大創校57週年校慶運動會登場　園遊會、社團聯演熱鬧滾滾

「節電來作客」登場六堆秋收祭　闖關玩遊戲送好禮

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

全國柔力球錦標賽基隆登場　謝國樑：打造最健康海洋城市

台中北屯清潔隊貪污案繼續爆！中檢帶回19人　1人遭聲押

海巡北部分署強化外離島返台安檢　嚴防非洲豬瘟境外入侵

奇美醫療體系「醫學文藝復興」齊動　以醫療×藝術×人文開啟「奇美月」

基隆消防局化學工廠實兵演練　強化搶救與安全防護雙能力

中華醫大創校57週年校慶運動會登場　園遊會、社團聯演熱鬧滾滾

「節電來作客」登場六堆秋收祭　闖關玩遊戲送好禮

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

「聽海湧．2025林園鱻境文化季」登場　萬人擠爆中芸漁港

快訊／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內　死亡恐逾兩週

桃園楊梅三元宮建廟200年　張善政參香感謝信眾捐贈救護車

林信義APEC場邊會美財長！　談40分鐘聚焦「台灣半導體聚落」

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

【恐怖3號房】房客垃圾堆成山！廁所疊60菸盒釀火災

地方熱門新聞

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

桃園捷運多元支付不多元　議員要求比照北捷

永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

錯過末班車困山區　警護送她22公里下山

更多熱門

相關新聞

基隆化學災害演練　強化救災防護力

基隆化學災害演練　強化救災防護力

為強化消防人員面對化學災害的應變與防護能力，基隆市消防局第二大隊於10月30日下午，在七堵區六堵工業區內的一處化學工廠，舉辦工廠化學災害實兵搶救演練，模擬儲槽火警，考驗消防單位在複雜環境中的指揮調度與救援效率。

基隆宣布減1個月租金救攤商　生鮮豬肉攤最高補4萬

基隆宣布減1個月租金救攤商　生鮮豬肉攤最高補4萬

基隆成功國小化身消防基地　學童闖關體驗學防災

基隆成功國小化身消防基地　學童闖關體驗學防災

基隆前進北區防災訪評　展現全民防災軟實力

基隆前進北區防災訪評　展現全民防災軟實力

三媽會香行腳駐駕七堵慶濟宮　邱佩琳：展現宗教凝聚力

三媽會香行腳駐駕七堵慶濟宮　邱佩琳：展現宗教凝聚力

關鍵字：

柔力球基隆市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面