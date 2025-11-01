全國柔力球錦標賽基隆登場　謝國樑：打造最健康海洋城市

▲全國柔力球錦標賽基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025年全國柔力球錦標賽今（1日）於國立臺灣海洋大學育樂館盛大登場，吸引全國各縣市上千名柔力球好手與愛好者齊聚一堂。基隆市長謝國樑出席開幕典禮，向各地參賽隊伍表達歡迎，並感謝體育會及柔力球委員會多年推動，使柔力球在基隆成為最具代表性的全民運動之一。

謝國樑致詞時表示，柔力球運動深受市民喜愛，不受場地與天候限制，適合各年齡層參與，是促進健康、增進人際互動的優質運動。他也感謝基隆市體育會與各單項委員會的努力，讓基隆運動風氣日益蓬勃。未來市府教育處將持續與體育會合作，提供更完善的資源與場地，鼓勵更多民眾投入運動行列。

▲基隆市長謝國樑致詞。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲指出，柔力球自十年前在基隆推廣以來，從數十位愛好者發展至今已有超過1,200名會員，成為本市體育會人數最多的運動項目之一。每年除了舉辦市長盃、理事長盃、會長盃等賽事，也積極承辦全國競賽及舞藝展演，推廣成果有目共睹。

活動現場各縣市代表隊展現精湛身手，呈現柔力球的優雅與團隊精神。參賽選手彼此切磋交流，觀眾熱情加油，氣氛溫馨熱烈，充分體現柔力球「力中藏美」的運動精神。

謝國樑最後強調，基隆市致力推動全民運動，柔力球正是結合健康與生活美學的最佳代表。他期盼透過這場全國賽事，讓更多人認識柔力球的魅力，並以運動連結城市活力，使基隆成為最健康、最有活力的海洋城市。