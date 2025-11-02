非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

▲台南市政府啟動非洲豬瘟禁宰禁運期間攤商補助，每攤最高可領3萬元，協助豬肉攤減輕損失。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應農業部自10月22日中午起至11月6日中午實施「非洲豬瘟疫情禁宰禁運措施」，導致傳統市場內販售生鮮豬肉攤商營運受影響，台南市政府依經濟部商業發展署規定，啟動豬肉攤商營業損失補助，每攤最高可領新台幣3萬元，協助攤商減輕停業衝擊，穩定民生經濟。



市長黃偉哲表示，面對中央防疫政策，市府全力配合、嚴守防線，同時不忘照顧第一線豬肉攤商的生計。豬肉攤是傳統市場的重要組成，也支撐著臺南許多小吃與餐飲業者的供應鏈，形成獨特的在地飲食文化。市府將秉持「防疫與民生並重」原則，讓攤商能安心營業、民眾吃得安心，共同守護臺南豬肉飲食的傳統與品質。



經發局長張婷媛指出，補助物件為臺南市政府列管的公有、民有零售市場及攤販集中場內，專營生鮮豬肉之攤商。凡疫情前已在市場內販售生鮮豬肉，且於禁宰禁運期間配合政策暫停營業者，皆可申請補助。市府市場處已主動通知各豬肉攤商，並協助備妥申請資料，確保流程公開透明、作業迅速到位。



市場處代理處長林士群說明，申請時須檢附申請表、營業照片或販售商品證明、負責人帳戶與身分證影本、切結書及領據等文件。市府將彙整資料後送交經濟部商業發展署審核，補助款項由商業發展署直接撥入攤商帳戶。另為方便申辦，市場處已設立服務窗口，攤商可於週一至週五上午8時至下午5時30分，洽詢專線06-2796269分機229；另可撥打經濟部「馬上辦中心」專線0800-280-280轉2「非洲豬瘟補助措施」，服務時間為每日8時30分至21時。