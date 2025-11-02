范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

記者陳俊宏／綜合報導

藝人范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子，女方1日PO出17分鐘長片回應爭議，而范姜隨即又發聲明反擊，事件持續延燒。對此，律師王至德表示，「兩個人的重點的確不同，不過出軌就是出軌，三個人難得的共識。」

王至德在臉書說，跟上次「Andy+0事件」類似，男方都回滿快的，想不到他上一篇才寫好不到2小時，就又有新發展了。

▼范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子。



王至德提到范姜彥豐最新回應：

1、重點在出軌。

2、承諾負擔生產費用，後來因為有保險金，所以就改成送禮物給粿粿。

3、強調時間線：從美國回來，提離婚，婚姻諮商，粿粿說要挽留婚姻就必須簽協議，發現出軌證據，死心開始協商。所以不是粿粿說的協商後才出軌。

王至德提出分析：

1、兩個人的重點的確不同，不過出軌就是出軌，三個人難得的共識。

2、兩個人都沒講錯，生產費用後來有保險，所以范姜沒出是事實，但是粿粿也沒提到范姜有轉成禮物送給她。

3、時間線沒錯，不過結論是各自表述，從美國回來提離婚，到發現出軌證據之間，有時間差約2個多月，粿粿說是提離婚之後才出軌是有可能的。不過，范姜覺得是在提離婚前就出軌也是有可能的，其實如果范姜有訊息紀錄就拿出來核對一下時間就知道了，不過他應該沒這麼蠢，拿出來就剛好罪證確鑿了。

4、范姜有點太急著回應了，如果是我的話，我會等想法完整一點再一起回應，粿粿的影片應該還有很多他想吐嘈的。