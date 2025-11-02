酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

▲粿粿。（圖／翻攝自IG／meigo.c）

記者鄺郁庭／綜合報導

粿粿與范姜彥豐的婚變風波延燒，日前她拍片自曝婚姻內情，強調「生產費用都是自己負擔」，但被范姜友人反駁，指出實際上男方有承諾全額支付，只是後來由保險理賠。對此，陳沂忍不住開嗆，粿粿試圖把范姜塑造成「吃軟飯、不顧孩子」的人設，藉此營造「因為他爛所以我出軌」的風向，博取婆媽同情票。

陳沂在粉專分析，粿粿的邏輯就是，把范姜的人設打成吃軟飯男、不照顧小孩，帶出「因為他爛所以我才出軌」的風向，博取婆媽同情票。女方說生產費用都是自己負擔，但男方自稱承諾全額負擔，只是後來有保險所以不用出錢，但也以買精品包、單眼、電腦的方式，去感謝太太的辛苦。

陳沂認為，感情本就是如人飲水冷暖自知，夫妻間相處模式，外人本就無法評論是非對錯，「但我們講法律，在婚姻關係存續中外遇的一方就是錯！」她忍不住更嗆粿粿，「妳離了婚高興怎麼搞都可以，但妳就是婚姻中亂搞嘛！人家在跟妳講法律，妳在那邊講感覺。」

貼文一出引爆熱議，網友們紛紛點頭，「真的是越描越黑，下溪下井也改變不了婚內出軌的事實」、「人家在講法律，妳在講感覺，這句太讚了！」「現在外遇的都可以大聲講話了嗎」、「感情不睦就可以外遇？沒錢就去搶銀行嗎？」「道德瑕疵從來不能拿來合理化法律瑕疵。」