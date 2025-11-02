　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

▲▼ 粿粿。（圖／翻攝自IG／meigo.c）

▲粿粿。（圖／翻攝自IG／meigo.c）

記者鄺郁庭／綜合報導

粿粿與范姜彥豐的婚變風波延燒，日前她拍片自曝婚姻內情，強調「生產費用都是自己負擔」，但被范姜友人反駁，指出實際上男方有承諾全額支付，只是後來由保險理賠。對此，陳沂忍不住開嗆，粿粿試圖把范姜塑造成「吃軟飯、不顧孩子」的人設，藉此營造「因為他爛所以我出軌」的風向，博取婆媽同情票。

陳沂在粉專分析，粿粿的邏輯就是，把范姜的人設打成吃軟飯男、不照顧小孩，帶出「因為他爛所以我才出軌」的風向，博取婆媽同情票。女方說生產費用都是自己負擔，但男方自稱承諾全額負擔，只是後來有保險所以不用出錢，但也以買精品包、單眼、電腦的方式，去感謝太太的辛苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沂認為，感情本就是如人飲水冷暖自知，夫妻間相處模式，外人本就無法評論是非對錯，「但我們講法律，在婚姻關係存續中外遇的一方就是錯！」她忍不住更嗆粿粿，「妳離了婚高興怎麼搞都可以，但妳就是婚姻中亂搞嘛！人家在跟妳講法律，妳在那邊講感覺。」

貼文一出引爆熱議，網友們紛紛點頭，「真的是越描越黑，下溪下井也改變不了婚內出軌的事實」、「人家在講法律，妳在講感覺，這句太讚了！」「現在外遇的都可以大聲講話了嗎」、「感情不睦就可以外遇？沒錢就去搶銀行嗎？」「道德瑕疵從來不能拿來合理化法律瑕疵。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／道奇奪下二連霸！
范姜彥豐兄弟高顏值同框照曝！　媽媽是「選美皇后」
快訊／道奇11局上開轟！　5比4超前藍鳥
快訊／造勢晚會教「民調謊報年齡」有加分！林岱樺：沒違規
快訊／台中山區驚見偷養6頭山豬　秒列高風險場域
酸粿粿1舉動「博婆媽同情」！　陳沂：我們講法律的
快訊／山本由伸挺過滿壘危機！　G7進入延長賽
快訊／道奇面臨得點圈危機　山本由伸來了！
周玉蔻：綠營再不處理林岱樺　2026會被大屠殺剩1縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南瓜燈發威！高雄萬聖節活動「衛武營湧10萬人」　網驚：提早跨年

快訊／台中太平山區民眾偷養6頭山豬遭舉報　秒列高風險場域

粿粿、范姜PO影片爆料互撕！律師搖頭：誰再發法律上就越不利

守住！台中非洲豬瘟連莊+0　指揮官連喊6次「沒有」再撐5天解禁

超大杯西瓜汁40塊！新北「佛心夜市」大票推爆：在地人也會去

「海鷗」不排除增強為中颱　周三前北東整天濕涼

一票人遊韓遇過！超商店員「偷刷高價商品」　部落客1招破解

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

台灣連鎖港式餐廳「宣布破產」　6間直營店全關！一票員工遭欠薪

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆：百工百業都家人

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

南瓜燈發威！高雄萬聖節活動「衛武營湧10萬人」　網驚：提早跨年

快訊／台中太平山區民眾偷養6頭山豬遭舉報　秒列高風險場域

粿粿、范姜PO影片爆料互撕！律師搖頭：誰再發法律上就越不利

守住！台中非洲豬瘟連莊+0　指揮官連喊6次「沒有」再撐5天解禁

超大杯西瓜汁40塊！新北「佛心夜市」大票推爆：在地人也會去

「海鷗」不排除增強為中颱　周三前北東整天濕涼

一票人遊韓遇過！超商店員「偷刷高價商品」　部落客1招破解

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

台灣連鎖港式餐廳「宣布破產」　6間直營店全關！一票員工遭欠薪

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆：百工百業都家人

金曲歌后變「最美媽媽桑」曖昧郭子乾　《整形過後》卡司集結三金

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

硬上女友人！人夫錄呻吟片「自保」　法官不買單重判7年半

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥：明顯謬誤

重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！與丈夫走斑馬線...驚悚影片曝

辣評「綠營邏輯」讓吳音寧接台肥董座　陳冠安：國力弱化下滑

日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

GD踏上大巨蛋！　安可演唱會開始了

生活熱門新聞

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

可能有雙颱！　最新預測曝

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權

粿粿2年前就怨「孩子哭卻戴耳機」！范姜彥豐解釋了

沒出息完整版來了！網友笑翻

更多熱門

相關新聞

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆

粿粿與范姜彥豐的離婚風波掀起議論，粿粿PO影片解釋後，又遭到部分網友批評。有位自稱粿粿家人的網友跳出，在Threads上疾呼「粿粿道歉不是為了自己出軌找理由，她是勇敢還原3年來的無私奉獻。」但就有人發現，脆上有多篇自稱「粿粿家人」的貼文，口吻幾乎複製貼上，像在帶風向，傻眼直問「你有幾個家人？」

粿粿家人狂PO文洗白　網抓包買網軍「一個帳號1000」

粿粿家人狂PO文洗白　網抓包買網軍「一個帳號1000」

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

粿粿出軌醜聞燒3天！　人妻主播嘆：千萬不要奉子成婚

粿粿出軌醜聞燒3天！　人妻主播嘆：千萬不要奉子成婚

關鍵字：

婚變粿粿范姜彥豐陳沂出軌離婚劈腿

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／G7道奇戰藍鳥進入延長賽

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面