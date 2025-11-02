粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆：百工百業都家人

▲多篇自稱粿粿家人的發文內容都一樣。（圖／翻攝自PTT）



記者鄺郁庭／綜合報導

粿粿與范姜彥豐的離婚風波掀起議論，粿粿PO影片解釋後，又遭到部分網友批評。有位自稱粿粿家人的網友跳出，在Threads上疾呼「粿粿道歉不是為了自己出軌找理由，她是勇敢還原3年來的無私奉獻。」但就有人發現，脆上有多篇自稱「粿粿家人」的貼文，口吻幾乎複製貼上，像在帶風向，傻眼直問「你有幾個家人？」

有網友在PTT的Gossiping板回文，貼出多張Threads截圖，發文內容都是「我是粿粿的家人，我們道歉我們認錯，並不是為了自己出軌找理由」，稱粿粿要勇敢還原3年來的婚姻問題，無私奉獻撐起家計、照顧家庭，換來的卻是計較我幾成、你幾成。

由於內容一模一樣，原PO就直呼，「哇！這麼剛好，粿粿好多家人喔！都剛好用脆，發了這麼像的文」，嘲諷是不是「請家寧的公關協助的」，「這什麼笑死人的操作？你有幾個家人啊？脆真的是打開一堆公關公司操作痕跡，還想帶風向啊？」

貼文引發議論，許多人也紛紛留言開酸，「脆：我是粿粿的家人，百工百業都是家人」、「處處有家人」、「搞網軍沒關係，但一樣的文真的五告北七」、「好多家人喔XD」、「哪家公關公司啊？太混了吧」、「好多家人喔！這套路好熟喔」、「這怎麼看都像反串。」