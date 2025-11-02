　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆：百工百業都家人

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲多篇自稱粿粿家人的發文內容都一樣。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

粿粿與范姜彥豐的離婚風波掀起議論，粿粿PO影片解釋後，又遭到部分網友批評。有位自稱粿粿家人的網友跳出，在Threads上疾呼「粿粿道歉不是為了自己出軌找理由，她是勇敢還原3年來的無私奉獻。」但就有人發現，脆上有多篇自稱「粿粿家人」的貼文，口吻幾乎複製貼上，像在帶風向，傻眼直問「你有幾個家人？」

有網友在PTT的Gossiping板回文，貼出多張Threads截圖，發文內容都是「我是粿粿的家人，我們道歉我們認錯，並不是為了自己出軌找理由」，稱粿粿要勇敢還原3年來的婚姻問題，無私奉獻撐起家計、照顧家庭，換來的卻是計較我幾成、你幾成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於內容一模一樣，原PO就直呼，「哇！這麼剛好，粿粿好多家人喔！都剛好用脆，發了這麼像的文」，嘲諷是不是「請家寧的公關協助的」，「這什麼笑死人的操作？你有幾個家人啊？脆真的是打開一堆公關公司操作痕跡，還想帶風向啊？」

貼文引發議論，許多人也紛紛留言開酸，「脆：我是粿粿的家人，百工百業都是家人」、「處處有家人」、「搞網軍沒關係，但一樣的文真的五告北七」、「好多家人喔XD」、「哪家公關公司啊？太混了吧」、「好多家人喔！這套路好熟喔」、「這怎麼看都像反串。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蒙西開轟！道奇8局追成3比4　藍鳥終結者登場
范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」內幕
大谷翔平鬥志不滅！挨轟後敲雙安　二刀流寫歷史
林岱樺造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投下超級變數
粿粿家人發文挺！　網揪「內容一模一樣」
快訊／道奇6局追成2比3！
王子粿粿爆不倫代言又掉！　品牌方宣布「合作關係結束」
台中死亡車禍！　女右腳變形送醫不治
ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

台灣連鎖港式餐廳「宣布破產」　6間直營店全關！一票員工遭欠薪

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆：百工百業都家人

粿粿家人狂PO文洗白　網抓包買網軍「一個帳號1000」！鐵證曝

台鐵首列「升級包覆式座椅」新自強號12月底上路　甩「難坐」惡評

處女座桃花旺！12星座運勢　白羊小心投資陷阱

立榮航空公告「藍牙耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權！不談錢談星座嗎

獨／招生第一卻被逼滅系合併　土資校友轟文大高層「決策不應黑箱」

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

台灣連鎖港式餐廳「宣布破產」　6間直營店全關！一票員工遭欠薪

粿粿家人發文挺！網揪「內容一模一樣」酸爆：百工百業都家人

粿粿家人狂PO文洗白　網抓包買網軍「一個帳號1000」！鐵證曝

台鐵首列「升級包覆式座椅」新自強號12月底上路　甩「難坐」惡評

處女座桃花旺！12星座運勢　白羊小心投資陷阱

立榮航空公告「藍牙耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權！不談錢談星座嗎

獨／招生第一卻被逼滅系合併　土資校友轟文大高層「決策不應黑箱」

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

舒夢蘭獲邀TEDxTaipei年會 　分享極地驚險歷程

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

高雄男吃飯中離席如廁失蹤！警消尋遍街巷竟發現「人躺屋頂」

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

人潮當掩護！斗南夜市色男對女童、女子襲胸摸臀　趁機猥褻送辦

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

盤點7款日本主婦回購率最高的清潔神物　不到6元家事好幫手CP值超高

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

生活熱門新聞

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

可能有雙颱！　最新預測曝

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

沒出息完整版來了！網友笑翻

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權

粿粿2年前就怨「孩子哭卻戴耳機」！范姜彥豐解釋了

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

更多熱門

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權

藝人范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子，事件越演越烈。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

粿粿出軌醜聞燒3天！　人妻主播嘆：千萬不要奉子成婚

粿粿出軌醜聞燒3天！　人妻主播嘆：千萬不要奉子成婚

丫頭昔錯挺王子「專情不愛玩」　PTT鄉民翻出猛嘲諷

丫頭昔錯挺王子「專情不愛玩」　PTT鄉民翻出猛嘲諷

批粿粿「背叛者反過來檢討被害人」　欣西亞：都是外遇慣用辯解詞

批粿粿「背叛者反過來檢討被害人」　欣西亞：都是外遇慣用辯解詞

關鍵字：

粿粿離婚家人范姜彥豐Threads

讀者迴響

熱門新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

艾德曼高飛犧牲打　道奇6上追成2比3

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面