粿粿、范姜PO影片爆料互撕！律師搖頭：誰再發法律上就越不利

記者施怡妏／綜合報導

藝人范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子，事件越演越烈，雙方已經嚴重互撕，完全不留情面，對此，「巴毛律師」陳宇安表示，粿粿的聲明影片，就是想把范姜塑造成一個軟飯男，但其實過去的范姜都有解釋，而且也有許多顧孩的影片，不像粿粿說的那樣，並強調「這種爆料公審的影片，到法庭絕對是不利的。」

「巴毛律師」陳宇安發文，粿粿的影片意圖將范姜形塑為「軟飯男」，但相關內容多已出現在過去影片，范姜解釋戴耳機是為了降低音量，「有說他後續做了什麼嗎？是戴降噪耳機去照顧小孩還是去擺爛？這差很多欸」。

另外，過去的影片也有提到，范姜在家會幫小孩洗澡，陳宇安表示，「粿粿出國的時候不是范姜在顧，不然誰在顧？總之我覺得范姜不至於像粿粿說的不照顧小孩又軟爛。」

范姜跟粿粿在社群平台上互相攻擊，聲明中也提到小孩，她看了非常生氣，「父母這樣互相攻擊，孩子長大看了是什麼感想？」另外，她提醒，「這種爆料公審的影片，到法庭絕對是不利的，誰再繼續發，法律上就越不利，沒有什麼離不了的婚 ，對方不答應就去訴訟，親權、財產判決清清楚楚，不用在那邊1200萬還400萬什麼有的沒的。」

．本文經「巴毛律師陳宇安」授權轉載。

