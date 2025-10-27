台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

記者游瓊華／台中報導

台中市傳出非洲豬瘟案例，昨天竟傳診斷豬瘟場的王姓獸醫師僅是獸醫佐，並無執照，讓各界譁然，但今天又有最新進展，台中市農業局長張敬昌驚爆，從疫情爆發到豬隻死亡，王姓獸醫佐也從未到過現場，讓在場媒體聽傻眼。

▲非洲豬瘟追源頭，台中市政府說法反覆，今天又爆出，王姓獸醫佐從頭到尾都未現身養豬場，「僅電話與豬農討論做法」。（圖／民眾提供）



非洲豬瘟爆發，中央、地方齊追源頭，但台中市農業局至今仍資訊掌握不清，從當初稱14日特約紀姓獸醫師到場診斷，判定不是非洲豬瘟，所以僅投藥沒有採檢、通報；但紀姓獸醫師出面打臉回應，該時間都未出現在豬瘟場，事後，農業局才又稱是誤植，到場的其實是另一名王姓獸醫師。

▲到底誰下診斷投藥，農業局至今仍說不清。（示意圖／民眾提供）



昨(26)日，台中市政府在傍晚公布，王姓獸醫師並無獸醫執照，僅是獸醫佐，不得填發診斷書、處方或開具證明文件。

今天上午，在非洲豬瘟中央前進應變所上，農業局長張敬昌又提到，不僅紀姓獸醫師沒到過養豬場，連王姓獸醫佐也不曾到養豬場看過，「僅是豬農發現豬隻不斷死亡，所以打電話『請教』王姓獸醫佐意見，投藥部分是飼主本身的個人行為」。