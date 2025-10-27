　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化560場疫調正常！王惠美為爌肉飯、肉圓請命：盼中央補助

▲非洲豬瘟中央災害應變中心會議。（圖／彰化縣政府提供）

▲非洲豬瘟中央災害應變中心線上會議。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

非洲豬瘟威脅持續，行政院昨(26日)下午緊急召開第38次非洲豬瘟中央災害應變中心會議，全國各縣市首長透過視訊連線參與。彰化縣長王惠美率縣府團隊於動物防疫所連線，除報告彰化防疫成果，也當面向中央爭取對業者的補助與支援，強調防疫需全國同步，更要兼顧產業衝擊，呼籲中央盡速提出配套方案。

王惠美表示，彰化縣政府已完成560場養豬場疫調，全數正常；完成5場關聯場緊急防疫措施，檢驗結果皆為陰性、稽查縣內33家廚餘養豬業者，均已停用廚餘。並通令各鄉鎮市公所，廚餘一律送焚化爐處理，禁止用於養豬，加強環境消毒。同時持續查核市售豬肉來源，調整學校營養午餐菜單，確保不使用來歷不明豬肉製品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲非洲豬瘟中央災害應變中心會議。（圖／彰化縣政府提供）

▲縣長王惠美向中央喊話盼補助業者。（圖／彰化縣政府提供）

此次會議中，環境部長彭啓明特別點名彰化縣，肯定縣府推動「強制垃圾分類破袋檢查」成效卓著，讓縣民每人每日垃圾量減少近半。不過王惠美也坦言，目前相關廚餘管制措施已決定再延長10天，對縣內攤商、肉品市場及知名小吃如肉圓、爌肉飯等業者，可能造成經濟損失。她當場向中央詢問是否提供補助或協助，中央回應將研議相關配套，再向社會大眾說明。

▲非洲豬瘟中央災害應變中心會議。（圖／彰化縣政府提供）

▲非洲豬瘟中央災害應變中心線上會議，彰化疫調560處養豬場疫調正常。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美同時提出五項具體請求，希望中央協助地方強化防疫量能，補助養豬場購置冷凍設備，減少化製車出入造成的防疫風險、提供養豬場專案免息或低利貸款，協助週轉金調度、補助地方政府興建廚餘多元處理設備、輔導堆肥場、化製廠及生質能源中心提升廚餘處理效能，請中央儘速協助並補助彰化縣所提報的防疫計畫經費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天
台南40多歲男頭部中彈！　倒路旁死亡
快訊／爆12萬量漲近9%居成交王！　記憶體股回神亮燈
高中生被濺一身濕怒發10篇文　古文罵到英文詩！真的釣出車主
快訊／涉貪首傳喚　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廟會「突演奏沒出息」　國光儀隊操槍！網驚呆：這版本超帥

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主

彰化560場疫調正常！王惠美為爌肉飯、肉圓請命：盼中央補助

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

今開工「2025最後連假結束」　下次直接過年放9天

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

廟會「突演奏沒出息」　國光儀隊操槍！網驚呆：這版本超帥

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主

彰化560場疫調正常！王惠美為爌肉飯、肉圓請命：盼中央補助

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

今開工「2025最後連假結束」　下次直接過年放9天

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

廟會「突演奏沒出息」　國光儀隊操槍！網驚呆：這版本超帥

路雲今天正式入伍！　曬平頭照：很清爽！我去去就回

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

御私藏開賣「萬聖節限定飲品」　限時2天買1送1

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

ChatGPT、Gemini、Copilot通通中招　研究：AI新聞錯誤率高達45%

大谷翔平143公尺「場外砲」留名歷史　道奇體育場設第8枚紀念銘牌

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

美中貿易戰降溫！美不課中國100%關稅　北京延後管制稀土、買黃豆

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

生活熱門新聞

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

普發1萬最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

更多熱門

相關新聞

台中豬場爆「無照誤診」　豬農幫獸醫佐喊冤

台中豬場爆「無照誤診」　豬農幫獸醫佐喊冤

台中市梧棲區一養豬場25日確認檢出非洲豬瘟，台中市農業局疫調發現，當時第一時間透過電話提供諮詢的王姓獸醫根本無獸醫執照，疑似密醫誤診釀禍。對此，陳姓豬農透露，先前豬隻流鼻血，他憑藉30多年的飼養經驗，自行替豬隻注射以前剩下的藥物，王姓獸醫佐並未開立處方或診斷書。

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

禁宰令再延！阿三、阿璋肉圓暫停營業

禁宰令再延！阿三、阿璋肉圓暫停營業

關鍵字：

彰化爌肉飯肉圓非洲豬瘟疫情王惠美

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

名模林又立爆未婚懷孕！

「天生少根筋星座Top 3」公開！

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面