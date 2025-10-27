彰化560場疫調正常！王惠美為爌肉飯、肉圓請命：盼中央補助

▲非洲豬瘟中央災害應變中心線上會議。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

非洲豬瘟威脅持續，行政院昨(26日)下午緊急召開第38次非洲豬瘟中央災害應變中心會議，全國各縣市首長透過視訊連線參與。彰化縣長王惠美率縣府團隊於動物防疫所連線，除報告彰化防疫成果，也當面向中央爭取對業者的補助與支援，強調防疫需全國同步，更要兼顧產業衝擊，呼籲中央盡速提出配套方案。

王惠美表示，彰化縣政府已完成560場養豬場疫調，全數正常；完成5場關聯場緊急防疫措施，檢驗結果皆為陰性、稽查縣內33家廚餘養豬業者，均已停用廚餘。並通令各鄉鎮市公所，廚餘一律送焚化爐處理，禁止用於養豬，加強環境消毒。同時持續查核市售豬肉來源，調整學校營養午餐菜單，確保不使用來歷不明豬肉製品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣長王惠美向中央喊話盼補助業者。（圖／彰化縣政府提供）

此次會議中，環境部長彭啓明特別點名彰化縣，肯定縣府推動「強制垃圾分類破袋檢查」成效卓著，讓縣民每人每日垃圾量減少近半。不過王惠美也坦言，目前相關廚餘管制措施已決定再延長10天，對縣內攤商、肉品市場及知名小吃如肉圓、爌肉飯等業者，可能造成經濟損失。她當場向中央詢問是否提供補助或協助，中央回應將研議相關配套，再向社會大眾說明。

▲非洲豬瘟中央災害應變中心線上會議，彰化疫調560處養豬場疫調正常。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美同時提出五項具體請求，希望中央協助地方強化防疫量能，補助養豬場購置冷凍設備，減少化製車出入造成的防疫風險、提供養豬場專案免息或低利貸款，協助週轉金調度、補助地方政府興建廚餘多元處理設備、輔導堆肥場、化製廠及生質能源中心提升廚餘處理效能，請中央儘速協助並補助彰化縣所提報的防疫計畫經費。