台中豬場染非洲豬瘟爆「無照誤診」　豬農認了憑經驗打藥

▲台中傳出非洲豬瘟案例，當時陳姓豬農曾第一時間致電向王姓獸醫佐諮詢。（圖／台中市政府）

記者柯沛辰／綜合報導

台中市梧棲區一養豬場25日確認檢出非洲豬瘟，台中市農業局疫調發現，當時第一時間透過電話提供諮詢的王姓獸醫根本無獸醫執照，疑似密醫誤診釀禍。對此，陳姓豬農透露，先前豬隻流鼻血，他憑藉30多年的飼養經驗判斷病情，自行替豬隻注射以前剩下的藥物，王姓獸醫佐並未開立處方或診斷書。

市府農業局表示，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但沒有獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件。至於是否違反動物傳染病防治條例、延誤防疫？已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

陳姓豬農表示，他日前發現2隻豬鼻孔不斷滲血，根據自己養豬30多年經驗，懷疑可能感染放線桿菌胸膜肺炎，因此使用2到3年前購買的疫苗來處理，已不記得藥品是向誰購買。他指出，王姓獸醫佐僅售賣疫苗，並未對豬隻進行診斷或直接開藥方。

至於為何不聯繫特約獸醫師到場？根據《中央社》報導，陳姓豬農解釋，特約獸醫固定每隔5到6個月到場查看，剛好再過幾天就會到訪，所以他才先自行處理。他坦言，養豬35年來從未遇到非洲豬瘟，不知豬隻出現症狀會是這種病，內心感到很焦慮，連日來已瘦了不少。