　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台中豬場染非洲豬瘟爆「無照誤診」　豬農認了憑經驗打藥

▲養豬場,撲殺,台中,梧棲。（圖／台中市政府提供）

▲台中傳出非洲豬瘟案例，當時陳姓豬農曾第一時間致電向王姓獸醫佐諮詢。（圖／台中市政府）

記者柯沛辰／綜合報導

台中市梧棲區一養豬場25日確認檢出非洲豬瘟，台中市農業局疫調發現，當時第一時間透過電話提供諮詢的王姓獸醫根本無獸醫執照，疑似密醫誤診釀禍。對此，陳姓豬農透露，先前豬隻流鼻血，他憑藉30多年的飼養經驗判斷病情，自行替豬隻注射以前剩下的藥物，王姓獸醫佐並未開立處方或診斷書。

市府農業局表示，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但沒有獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件。至於是否違反動物傳染病防治條例、延誤防疫？已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

陳姓豬農表示，他日前發現2隻豬鼻孔不斷滲血，根據自己養豬30多年經驗，懷疑可能感染放線桿菌胸膜肺炎，因此使用2到3年前購買的疫苗來處理，已不記得藥品是向誰購買。他指出，王姓獸醫佐僅售賣疫苗，並未對豬隻進行診斷或直接開藥方。

至於為何不聯繫特約獸醫師到場？根據《中央社》報導，陳姓豬農解釋，特約獸醫固定每隔5到6個月到場查看，剛好再過幾天就會到訪，所以他才先自行處理。他坦言，養豬35年來從未遇到非洲豬瘟，不知豬隻出現症狀會是這種病，內心感到很焦慮，連日來已瘦了不少。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」
洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂
「富少抱小女友」交纏陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人
川普超樂觀！　盼與習近平「達成全面性協議」
名模林又立爆未婚懷孕！「已經4個月了」身型明顯圓一圈 錄影全
開到椅背破　連勝文賣「12年愛車」怨：國民黨太窮了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中豬場染非洲豬瘟爆「無照誤診」　豬農認了憑經驗打藥

黑琵飛翔、住警器守護！　南消結合保育季宣導居家防火意識

高雄廟會「瘋狂鞭炮」整街燒濃煙　居民打爆電話：沒政府了嗎

集集半程國際馬拉松開放報名　明年4月花旗木夾道迎3000跑者

好孕氣！台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

化身救火小英雄！　台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

賴清德赴新營視察災後修復　黃偉哲：中央地方合力讓居民安心回家

全台唯一祀典保生大帝廟秋祭登場　林淑華首位女董事長領祭開新局

南投千人烤大豬活動遇非洲豬瘟　烤豬職人改其他肉品仍吸人龍

歌聲化夢想！雲耀星聲700人逐夢半年　冠軍出爐

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

台中豬場染非洲豬瘟爆「無照誤診」　豬農認了憑經驗打藥

黑琵飛翔、住警器守護！　南消結合保育季宣導居家防火意識

高雄廟會「瘋狂鞭炮」整街燒濃煙　居民打爆電話：沒政府了嗎

集集半程國際馬拉松開放報名　明年4月花旗木夾道迎3000跑者

好孕氣！台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

化身救火小英雄！　台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

賴清德赴新營視察災後修復　黃偉哲：中央地方合力讓居民安心回家

全台唯一祀典保生大帝廟秋祭登場　林淑華首位女董事長領祭開新局

南投千人烤大豬活動遇非洲豬瘟　烤豬職人改其他肉品仍吸人龍

歌聲化夢想！雲耀星聲700人逐夢半年　冠軍出爐

日本TOYOTA也要進美規車？放大版RAV4、7人座休旅將從北美進口

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

川普與東協4國達成貿易協議　馬來西亞承諾「不對美限制稀土出口」

TOYOTA「多功能全新MPV」即將量產！能露營、還能開店面賺錢

10月27日星座運勢／天蠍座意外撿到錢財！　水瓶座房產獲利

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

温昇豪10年韓星友特飛來台應援！　李進良招待海鮮感受夜生活

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

【直接開罰】避查豬瘟肉！嘉里大榮喊冤 衛生局打臉罰300萬

地方熱門新聞

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

台中豬場爆「無照誤診」　豬農幫獸醫佐喊冤

南消結合保育季宣導居家防火意識

集集半程國際馬拉松開放報名

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

化身救火小英雄！台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

全台唯一祀典保生大帝廟秋祭登場林淑華首位女董事長領祭開新局

遭指避查豬瘟物流車　嘉里大榮喊冤誤會

千人烤大豬遇非洲豬瘟　改其他肉品仍吸人龍

錦秀社區擋土牆2022年曾崩裂做過裂縫修補

台南火車站前計程車糾紛！南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

更多熱門

相關新聞

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

台中一處養豬場出現首例本土非洲豬瘟疫情，網路瘋傳「最近不要吃豬肉」等貼文。對此，衛福部食藥署公開闢謠，非洲豬瘟不會傳人，只會感染豬隻，非人畜共通傳染病，市售豬肉都經過屠宰場獸醫把關，可放心食用。

張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

禁宰令再延！阿三、阿璋肉圓暫停營業

禁宰令再延！阿三、阿璋肉圓暫停營業

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄

關鍵字：

非洲豬瘟獸醫佐

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

「天生少根筋星座Top 3」公開！

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面