生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南瑤宮六畜籤已預警！獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

▲彰化市長林世賢今天前往南瑤宮抽六畜籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市長林世賢今天前往南瑤宮抽六畜籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市爆發非洲豬瘟病例，全台繃緊神經之際，彰化南瑤宮今年大年初一抽出的「六畜籤」意外引發討論。這支被解讀為預示畜牧業危機的籤詩，竟與當前疫情高度吻合，讓信眾直呼「媽祖婆早就提醒了！」彰化市長、南瑤宮管理人林世賢，他也是名獸醫師，今天上午再度針對六畜籤向媽祖擲筊，抽到「昴字18號」，籤詩中暗喻防疫要做好防堵的重要性。

今年農曆大年初一抽出的四季籤「小凶至中平」，籤文寫道：「明珠失手中，美玉被塵蒙，卡和應難得，行人信未通。」南瑤宮解讀指出，這暗示農牧產業可能面臨溝通障礙與資源運用問題，特別提醒從業人員應加強風險管理，建立完善危機處理機制。

▲彰化市長林世賢今天前往南瑤宮抽六畜籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市長林世賢今天前往南瑤宮擲筊抽六畜籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林世賢證實，媽祖確實兩度示警。他表示：「大年初一的六畜籤早已諭示要做好防疫工作，且點出是『人為危害』。」在非洲豬瘟爆發後，今天他再度前往請示，又抽到「昴字18號」籤詩「唐三藏被蜘蛛精所擒」，內容同樣強調防疫重要性。經查，該首籤詩於2022年薪冠肺炎疫情來襲時，就曾抽出，剛開始會辛苦一點，但最後仍能迎刃而解。

▲2022年新冠疫情來襲南瑤宮抽出同樣籤詩。（圖／ETtoday資料照）

▲2022年新冠疫情來襲南瑤宮人民籤中抽出同樣籤詩。（圖／ETtoday資料照）

「媽祖要告訴我們，防治非洲豬瘟不能只靠農政單位。」林世賢呼籲，民眾應妥善處理廚餘，吃剩的骨頭及廚餘都不能丟到垃圾桶，必須配合清潔隊收運，避免前往養豬場，而畜牧場更要落實消毒工作，全民共同圍堵病毒。南瑤宮解籤人陳芬蘭生動解釋第二支籤詩寓意：「就像蜘蛛辛勤結網捕蟲，卻被飛鳥搶先叼走獵物，這代表『枉費千般計』，暗示若沒有做好防堵，再多努力都可能白費。」

▲彰化市長林世賢今天前往南瑤宮抽六畜籤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲南瑤宮大年初一六畜籤(左）與今天抽出的籤詩(右)皆說明防疫重要。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林世賢分析，這正對應當前疫情狀況－即使產業認真經營，一旦防疫出現破口，病毒就會趁虛而入。提醒相關單位必須加強邊境管制與場內消毒，才能避免努力付諸東流，並強調保護台灣豬產業需要全民動起來，唯有落實每個環節的防疫工作，才能讓產業早日恢復正軌，達成真正的「國泰民安」。

南瑤宮六畜籤已預警！獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

【川普嗨到當眾跳舞】馬來西亞高規格紅毯迎接川普

相關新聞

吳思瑤喊淘寶肉品是非洲豬瘟破口　藍黨團指早禁止：2部長道歉下台

吳思瑤喊淘寶肉品是非洲豬瘟破口　藍黨團指早禁止：2部長道歉下台

台中爆全台首例非洲豬瘟案，民進黨立委吳思瑤昨喊淘寶破口。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今（27日）說，吳思瑤難道不知道早在2018年民進黨政府的農委會就已禁止任何疫區豬肉製品入台？難道民進黨中央要表達的是，中央政府這7年來都在放任淘寶的豬肉製品大舉入台？林沛祥也點名農業部長陳駿季或財政部長莊翠雲，二者其中之一，必須為此次非洲豬瘟防疫出現破口，向全國人民道歉，自行請辭下台。

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清

彰化560場疫調正常　王惠美為爌肉飯、肉圓請命

彰化560場疫調正常　王惠美為爌肉飯、肉圓請命

台中豬場爆「無照誤診」　豬農幫獸醫佐喊冤

台中豬場爆「無照誤診」　豬農幫獸醫佐喊冤

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

