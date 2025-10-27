吳思瑤喊淘寶肉品是非洲豬瘟破口　藍黨團指早禁止：2部長道歉下台

▲林沛祥27日點名陳駿季、莊翠雲其中一人須為此次非洲豬瘟道歉下台。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中爆全台首例非洲豬瘟案，民進黨立委吳思瑤昨喊淘寶破口。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今（27日）說，吳思瑤難道不知道早在2018年民進黨政府的農委會就已禁止任何疫區豬肉製品入台？難道民進黨中央要表達的是，中央政府這7年來都在放任淘寶的豬肉製品大舉入台？林沛祥也點名農業部長陳駿季或財政部長莊翠雲，二者其中之一，必須為此次非洲豬瘟防疫出現破口，向全國人民道歉，自行請辭下台。

吳思瑤昨在臉書表示，「是時候了！禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，守護台灣安全！」點入網頁，淘寶販售的各類肉品更高達18萬件，以「小包衝關」躲避防疫防線，這是食安破口、產業安全破口、更是國安破口，她呼籲行政部門快速補破網，研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。

對此，林沛祥27日說，吳思瑤身為民進黨中央的政策會執行長，難道會不知道早在2018年民進黨政府的農委會就已經禁止任何疫區豬肉製品入台？還是民進黨政府口說要禁止，邊境沒認真檢疫？或是小包裝包裹是海關防疫破口，吳只是不小心說了大實話？政府有下令，但也只是下令而已？

林沛祥進一步指出，讓人不解的是，Google檢索新聞就可以發現2018年時有民眾在淘寶網訂購6.2公斤的對岸商家的牛肉乾，結果遭海關查扣，被依違反《動物傳染病防治條例》送辦，獲緩起訴處分1年，須繳交罰金5千元。還是風頭過了，長官不要求了，政府檢疫及防疫的力度螺絲全都鬆了？

林沛祥反問，難道民進黨中央黨部實際上所要表達的是，中央政府這七年來都在放任淘寶的豬肉製品大舉入台，根本沒有用力進行地毯式的檢疫、防疫？還是近一年政府全心投入「大罷免」以致政務廢弛？如果真的是這樣，這是非常嚴重的失職、瀆職，必須有政務官為此下台負責。

「請民進黨黨中央一起公開呼籲，等抗疫完成階段性任務後，釐清失職部會及責任歸屬。」林沛祥表示，陳駿季或是莊翠雲，二者其中之一，必須為此次非洲豬瘟防疫出現破口，向全國人民道歉，自行請辭下台，以示負責，否則對不起2300萬台灣人民及全台近1.3萬家的豬農。