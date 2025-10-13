　
地方 地方焦點

八里教養院攜手酒店共創陶作　侯友宜：用藝術傳遞愛與希望

▲八里教養院攜手酒店共創陶作。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市立八里愛心教養院與將捷金鬱金香酒店首度跨界合作，將院生創作的陶藝作品結合「馬偕宴」，推出專屬的陶藝筷架與味碟。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立八里愛心教養院與將捷金鬱金香酒店首度跨界合作，將院生創作的陶藝作品結合淡水在地人文特色餐飲「馬偕宴」，推出專屬的陶藝筷架與味碟。新北市長侯友宜今（13日）出席「有愛·樂陶陶」記者會，他表示活動結合淡水在地文化與企業社會責任，展現跨界合作的力量，院生們以堅毅與創意克服身體限制，創作具生命韌性的「馬偕宴」陶藝筷架，體現有愛共融的精神。

侯友宜表示，他一路見證院生們從學習、成長，到綻放生命光彩的歷程。院生張孜維罹患先天性肌肉萎縮症，憑藉堅定意志完成碩士學業，並攻讀博士班，同時也是我國帕運地板滾球的選手；院生小如總是以笑容感染大家，即使雙手受限，仍透過不斷練習完成陶藝作品。他指出，每一件筷架與味碟的誕生，都蘊含院生無數次的嘗試與努力，這份精神令人動容，也提醒社會應以欣賞與尊重的態度鼓勵每一位身障朋友。

▲八里教養院攜手酒店共創陶作。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表示，活動結合淡水在地文化與企業社會責任，展現跨界合作的力量，院生們創作具生命韌性的「馬偕宴」陶藝筷架。

侯友宜說，將捷金鬱金香酒店自2022年起提供場地支持院生舉辦陶藝展覽，今年更將院生作品融入「馬偕宴」套餐中，不僅結合藝術與餐飲，也體現企業落實ESG（環境、社會、公司治理）理念的行動力。他感謝企業願意與社福單位並肩合作，讓外界看見八里愛心教養院院生的才華與努力，也展現淡水在地文化與社會關懷共融的精神。

八里愛心教養院的院生不只是創作者，更是社會勇氣與希望的象徵，每件陶藝作品都代表院生們用雙手寫下的生命故事，企業與社會的支持是讓愛存在的力量。侯友宜鼓勵更多企業投入公益、實踐社會責任，與市府一同發揚「有愛．樂陶陶」的精神，打造處處有愛的新北市。

▲八里教養院攜手酒店共創陶作。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市立八里愛心教養院與將捷金鬱金香酒店首度跨界合作，將院生創作的陶藝作品結合「馬偕宴」。

【更多新聞】

►「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

►亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

►金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

►新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢寫真才出包...「簽書會也宣布取消」
快訊／象猿台灣大賽賽程出爐！
吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮
輝達北士科T17、T18地上權　台新新光金證實「收到市府來函
快訊／桃猿締造奇蹟　闖進隊史第12度台灣大賽
快訊／道瓊開盤拉400點　台積電ADR漲超4%
台中女工程師全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵

陶藝淡水新北市

