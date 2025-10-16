10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請假

▲不少雲林家長要帶孩子出國玩。（示意圖／記者李姿慧攝）

網搜小組／劉維榛報導

先苦後樂！雲林197所學校因舉辦全國運動會，因此提前一周開學，並於下周停課一周，恰好又遇到光復節連假，等於一口氣可連休10天。一名網友預言笑稱，下周一堆雲林人會擠爆機場，好奇家長們要帶孩子去哪一國玩呢？網友紛紛回應，「東京6天，帶小孩換個地方崩潰」、「6大3小前往九州」。

一名網友在Threads表示，聽說下周機場會湧入大量來自雲林的人，讓他不禁笑問，「雲林人說說看，你們要去哪玩呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名網友也發文直呼，「我願稱雲林縣的學生為10月最大贏家」，從9月底的教師節、中秋、國慶日，下周因全國運動會又停課5天，加上25日為光復節，因此提前於17日補假一天，學生們一口氣從17日休到26日，完整10天連假讓人羨煞不已。

文章引發討論，多數家長選擇飛日本，「找到機會一家4口出國，小朋友又不用請假了，要去大阪」、「6大3小前往九州」、「環島7日」、「泰國」、「東京6天，帶小孩換個地方崩潰」、「參加自行車自由賽救護，然後安排小琉球行程」、「東京8天，來都來了，假放都放了...接著模擬考，就聽天由命」。

眾所矚目的「114年全國運動會」將於10月18日至23日在雲林盛大舉行，上屆112全運會，雲林縣代表隊拿下3金12銀10銅，縣長張麗善喊出新目標「本屆要拚21金！」

為激勵選手士氣，縣府大手筆加碼金牌獎金，從30萬元提升至35萬元，教練與選手均享同等獎勵，同時增加參賽補助與績優培訓經費，讓選手能「安心就學、全心訓練」，衝出更亮眼成績。

張麗善也透露，為迎接全運會，縣府斥資15億元打造雲林縣立田徑場，經行政院核定補助八成、約12億元，「中央的支持，讓我們如虎添翼。」她說，未來田徑場將成為中部體育發展的重要基地。