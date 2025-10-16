雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

▲雲林環保局召開「辦公廳舍新建工程採購廉政平臺交流會議」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林環保局召開「辦公廳舍新建工程採購廉政平臺交流會議」，邀集工程會、檢察、調查機關、廉政單位與承攬廠商齊聚，針對廉政平臺運作、契約責任落實等議題展開對話。活動旨在以誠信治理強化公共建設，凝聚跨領域合作共識，為雲林公共建設寫下透明新篇章。



現今環保局辦公大樓建於1971年，建築物老舊耐震能力堪慮，在縣府及議會的支持下，籌獲6.6億元新設建築物，總建築面積約11,000平方公尺，設有地下1層、地上6層，總工期600天，打造縣府首座以「鑽石級綠色建築及智慧建築」為核心建設。為確保縣民利益及公共工程品質優化，特成立採購廉政平台，以公開透明的制度推動工程進度。

座談會中，營造公司與建築師事務所分別簡報，說明施工現況與品質管控，展現善盡契約責任、確保如期如質完成的決心。環保局局長張喬維表示，感謝久木營造有限公司長期支持縣府重大建設，縣府將持續推動廉政平臺制度，透過外部監督、制度保障與透明公開的機制，建立跨域協調溝通管道，落實「跨域合作、行政透明、公私協力及全民監督」精神。

施工期間導入移動監控哨兵、AI揚塵自動監控系統、CCTV智能監控系統、施工機具排煙辨識、3D建模等AI監控，確保環境污染無虞，不拖延工程款原則，讓廠商放心承接工程，提高施工效能，並提高社會大眾對政府重要施政的信心，達成「讓民眾有感、機關受肯定、同仁有尊嚴」的三贏。



縣府政風處則指出，廉政平臺設立的核心精神在於「公開透明」與「誠信契約」。並呼籲所有參與單位嚴守專業、信守承諾，攜手確保公共資源合理運用。