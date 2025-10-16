全運會開幕！預期1.5萬人潮湧虎尾　600警力全面戒備

▲雲林全運會開幕倒數，警力全面部署，確保萬人進場安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林迎來全運會主場高光時刻。114年全國運動會18日將於虎尾鎮雲林縣立田徑場盛大開幕，預估湧入逾1.5萬人潮。為防塞爆、守安全，警方出動超過600名警力全面戒備，從17日晚間8點起，啟動周邊交通管制，現場將動靜皆控、滴水不漏。

縣警局表示，屆時從建成路、虎興南路一路至科園路、學府西路等多個出入口，都將設有管制點，當地居民可憑通行證或證件通過，不影響日常出入。 17日20時起對田徑場周邊及建成路實施交通管制，當地居民可憑通行證或證件通過管制站，不影響日常出入。管制辨證路口如下：

1. 虎興南路與雲92線路口(全家便利商店旁)

2. 虎興南路與永興路路口

3. 科園路與建成路路口

4. 永興路與建成路路口

5. 學府西路與建成路路口

6. 站前東路與虎興東五街路口

7. P6貴賓停車場入口

8. P1貴賓停車場平面入口

9. P1貴賓地下停車場入口

另自17日上午9時起，虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街(虎興東二路-虎興南路)、永興南五街(建成路-虎興南七路(建成路-虎興南路)、虎興南路(雲92-永興南七路)、永興路慢車道(雲92-虎興東二路)公告禁止停車，其他路段則嚴禁併排、占用車道或停放出入口影響人車通行的違規情事，本局將配合針對違規停車逕行舉發並拖吊移置。

雲林縣政府規劃4條接駁路線、130 部接駁車，密集接送斗六火車站、斗南火車站、P5停車場、雲林高鐵站、P6停車場的民眾，往返活動會場轉運站；針對自行開車民眾，縣府規劃3條（縣道145乙、縣道156乙、雲禾大橋）主要進出動線，以不同的地區走不同的路方式，透過進、離場分流減少交通壅塞。

會場周邊有5處汽車停車場（貴賓停車場P1、P6及一般停車場P3、P4、P5）及2處機車停車場（P2、P15），共提供超過5,000個汽車車位及2,700個機車車位，另有其他周邊收費停車場可利用。當停車場滿場時，警察局將擴大管制範圍，針對外圍路口實施只出不進交通管制。

雲林縣警局長黃富村提醒，會場周邊停車空間有限，建議民眾多搭乘大眾運輸工具，長程旅客可搭高鐵後轉乘接駁車或步行入場，短程旅客則可搭台鐵接駁車抵達，讓這場「雲林主辦、全民共榮」的體壇盛事順暢無礙。

▲管制路線圖。（圖／記者游瓊華翻攝）