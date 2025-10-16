　
地方 地方焦點

刑事局副局長林故廷為味全龍授課　要球員「打球更要守心」

▲味全龍球員聆聽講座，展現對法治教育的重視。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲味全龍球員聆聽講座，展現對法治教育的重視。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

味全龍隊正值秋訓期間今（16）日，斗六棒球場氣氛凝重卻專注，一場不同以往的課程正在進行。內政部警政署刑事警察局副局長林故廷語氣沉穩，眼神堅定，開宗明義一句「球員要守護的不只是成績，還有名譽與信任。」

這位測謊專家出身的警界硬漢，過去曾任雲林縣警察局長，如今重返「老地盤」不為破案，而是為了守護職棒的清白。他受邀為味全龍球員進行「防制簽賭法治教育」講座，現場球員神情專注，筆記聲此起彼落，氣氛嚴肅卻帶著一絲暖意。

林故廷說，職棒球員是社會榜樣，稍有不慎就可能跌入違法深淵。「簽賭網站、私人賭局，甚至只是朋友之間的小賭，都可能違法！」他語氣一轉，提醒球員別心存僥倖，「要珍惜自己在場上的每一分努力，別讓一時誘惑斷送一輩子心血。」講座中，他舉出數起真實案例，有球員因誤信朋友牽線、被簽賭集團利用，最終身敗名裂；也有人因勇於通報、守住底線，贏得全隊尊敬。那一刻，教室內鴉雀無聲。

味全龍球團表示，職棒運動的價值不僅在競技，更在於誠信與榮譽。球團長期重視球員法治教育與品格培養，透過與政府單位及司法機關的持續合作，期盼建立正向的法治文化，讓球員以實際行動守護清新職棒環境，為球迷樹立良好典範。

▲味全龍球員聆聽講座，展現對法治教育的重視。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林故廷副局長講座結束後與味全龍球員合影留念，期勉球員以誠信守護職棒清新形象。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 9360 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

刑事局副局長林故廷為味全龍授課　要球員「打球更要守心」

