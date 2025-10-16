　
地方 地方焦點

雲林箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

▲箔子寮普天宮邀請鄉親10月19日蒞臨見證這場集信仰、文化與熱情於一體的年度盛事。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲箔子寮普天宮邀請鄉親10月19日蒞臨見證這場集信仰、文化與熱情於一體的年度盛事。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林四湖鄉箔子寮普天宮將在本週日（19日）迎來一年一度的大拜拜盛典，號稱「建廟以來最盛大」！主辦單位大手筆設宴150桌，廣邀全台友宮、信眾與各地貴賓齊聚一堂，預期現場人潮將破千，熱鬧聲不絕於耳。

普天宮主委蔡明璋笑說，今年的規模比往年翻倍，不僅陣頭排場氣勢驚人，還特別邀請全台罕見的「176棚布袋戲」接連登場，「這可是要演一整天、從早演到晚，用戲酬神，誠意滿滿！」蔡主委語帶自豪，表示這次不只是拜拜，更是一場融合信仰、藝術與傳承的盛會。

箔子寮普天宮歷史悠久、香火鼎盛，是四湖沿海地區信仰重鎮。這次籌辦團隊歷時數月，志工與信眾合力佈置廟埕、彩排陣頭，從紅布旗幟到神轎彩帶，細節處處見用心。夜幕低垂時，燈火萬點、煙霧繚繞，廟埕上老信徒合掌祈福、孩童追逐煙火，呈現濃濃的台灣民俗風情。

蔡明璋說，我們希望讓年輕人也看到台灣的信仰之美，了解文化的力量。主辦單位特別安排在地美食攤位與民俗表演，讓民眾一邊觀賞布袋戲、一邊享受地方好味道。這場盛典預計從上午開壇祈福、遶境、敬神，到晚間壓軸戲碼連番上陣。民眾可於10月19日當天前往四湖鄉箔子寮，一同見證這場「煙火滿天、神靈繞境、民心同慶」的年度信仰盛宴。

 

信仰箔子寮普天宮雲林布袋戲

