為救14歲女兒「射殺性侵犯」被控罪　勇爸怒控司法失敗宣布選警長

美國阿肯色州一名父親發現14歲女兒被性侵犯帶上車綁架，他為了保護女兒將男子射殺，而面臨二級謀殺罪指控，因為感覺自己被司法制度辜負，近來突然在臉書上宣布計畫要競選警長，獲得大量民眾支持。

37歲男子斯賓塞(Aaron Spencer)被控2024年10月8日射殺一名性侵犯嫌疑人，而面臨謀殺罪指控，當天他發現67歲男子福斯勒(Michael Fosler)帶著他失蹤的14歲女兒開車逃走，他為了阻止，開槍將福斯勒槍殺。

根據法律文件，當槍擊案發生時，福斯勒已被指控在網路上誘拐兒童、對兒童進行性猥褻、持有兒童色情製品，與2項性侵罪等40多項罪名。斯賓塞當時告訴警方，因為福斯勒綁架他女兒，他沒有辦法才將人射殺。

正在等待審判的斯賓塞近來在臉書上宣布，他計畫參選阿肯色州洛諾克郡警長一職，「我是一名在失效體制中挺身保護女兒的父親，在我爭取正義的過程中，目睹了執法部門和法院的失敗」，為了不要再有人面臨和他一樣的困境，他會努力恢復大眾對司法體制的信心。

貼文曝光後獲得大量民眾支持，有網友留言，「我願意特地搬家來支持你」、「如果我能投你100次的話，我會投的」。斯賓塞的案件將於12月16日出庭預審，正式開庭定於明年1月26日。

