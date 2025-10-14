星艦第11次試飛成功濺落印度洋　馬斯克現身直播

▲星艦13日進行第11次試飛。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）新一代重型運載火箭星艦13日進行第11次試飛，在德州發射升空之後，超重型火箭推進器墜落墨西哥灣水域，星艦則是在太空巡航進行任務測試，並於升空一小時之後濺落印度洋。

CBS新聞、路透、CNN等報導，這波第11次測試飛行在德州星際基地發射升空，整趟飛行任務歷時約一小時。在SpaceX的直播畫面中，也能見到馬斯克親自現身，「通常我都會在任務控制中心之類的地方」，但這次他會第一次到戶外觀看火箭發射，將會更加震撼。

相較於8月的第10次試飛，這次除了再度部署一批模擬星鏈衛星，還增加更多測試項目，在太空短暫再次點燃發動機，並在返回地球穿越大氣層過程中測試新隔熱系統。

403英尺高的星艦火箭系統包含上層星艦與超重型推進器，推進器按計畫墜落墨西哥灣，星艦本體則在掠過太空邊緣後，成功濺落印度洋。

美國國家航空暨太空總署（NASA）代理署長達菲（Sean Duffy）表示，這項任務朝著美國人登陸月球南極邁出重要一步。

