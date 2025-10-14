8旬父突消失！養老院意外吐「人在冷凍庫」緊急送醫亡　女兒崩潰

▲美國佛羅里達州坦帕灣地區一名83歲老翁，日前被發現在養老院的冷凍庫中死亡。（示意圖／翻攝自百度百科）



美國佛羅里達州坦帕灣地區一名83歲老翁，日前被發現在養老院的冷凍庫中死亡。家屬悲痛之餘，質疑院方嚴重疏失，要求徹查事件真相。據悉，死者名為雷（William Eugene Ray），暱稱「吉恩」（Gene），生前住在特立尼市的「威弗利安養與記憶照護中心」，2週前離奇失蹤，最終在該設施的步入式冷凍庫內被發現。

美國《福斯新聞》（Fox News）報導，吉恩的女兒史賓賽表示，父親個性溫和、幽默，曾在美國海軍服役長達36年，是位敬業、樂觀的父親與丈夫。她說，父親身體仍相當硬朗，但近年出現失智症狀，因此家人今年5月決定將他送進該中心接受專業照護。

史賓賽指出，父親入住初期情況良好，但隨時間推移，她發現人手不足及照護疏忽等問題。為了安心，她在父親房內安裝監視攝影機。事發前幾週，吉恩出現明顯混亂徵兆。案發當夜，史賓賽清晨查看畫面時，發現父親房間燈亮著、人卻不見蹤影。她立刻致電母親與院方，趕往現場。

不久後，院方通知他們已找到人，但隨即說出「他在冷凍庫裡」。警方指出，雷被發現時已失去意識，經消防人員送醫後宣告不治。初步調查顯示，事件為意外，暫無刑事嫌疑。

根據州政府資料，該機構由「三一健康中心有限公司」經營，自2018年起持有執照。家屬要求當局全面調查，並督促養老院加強安全管理，防止類似悲劇再度發生。史賓賽悲痛表示，「我們要答案，也要確保沒有人再經歷同樣的噩夢。」

