公車司機癲癇發作「腳卡油門暴衝」　連撞9輛車驚險畫面曝

▲司機開車時突然發病。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度邦加羅爾(Bengaluru)一名司機開車途中突然癲癇發作，導致車輛失控一口氣撞上9輛車，造成2人受傷。車上監視器拍到，司機癲癇發作時不小心踩到油門，導致車子一路往前衝的可怕情況。

事件11日下午發生在M. Chinnaswamy體育館附近，邦加羅爾大都會運輸公司(BMTC)一名公車司機，癲癇發作時踩到油門，導致車子失控往前衝，撞向多輛車子才終於停下。

????Bengaluru, Karnataka: Yesterday, near Chinnaswamy Stadium, a bus driver suffered a heart attack and lost control of the bus, crashing into 9 vehicles. The entire incident was captured in the bus’s CCTV. pic.twitter.com/5ptRSoHgtG — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 12, 2025

車上監視器畫面可看到，35歲司機庫馬(Lokesh Kumar)當時駕駛著公車，從邦加羅爾Kempegowda國際機場出發，預計前往Banashankari區，然而司機突然發病導致車子失控往前衝。

當時車上約有15名乘客，售票員雖然試圖控制住車子，但由於司機腳踩著油門，所以無法及時停車，最後拉住手剎才終於阻止。事件造成一名自動人力車司機和一輛乘坐休旅車的女乘客受傷，2人與司機均已送醫接受治療。