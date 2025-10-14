剛簽加薩和平協議　川普想和伊朗談和：將勝利轉化為中東和平繁榮

▲美國總統川普在加薩和平峰會上簽署協議文件。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前在以色列國會發表演說，強調以色列已藉由軍事手段達成所有戰果，接下來應開啟中東地區合作的新時代，甚至邁向與伊朗的和平。他誓言將運用總統職權，推動以色列轉向和平與繁榮。

川普在最後一批以色列人質自加薩獲釋後數小時表示，「這不只是戰爭的終結，更是恐怖與死亡時代的終結。以色列在我們協助下已完成所有軍事任務，現在該把戰場上的勝利轉化為整個中東的和平與繁榮。」

他強調，以色列的軍事勝利已完成，此番發言也意在向阿拉伯國家保證，不會讓以色列重啟戰爭，也不會容許哈瑪斯（Hamas）重建勢力。隨後，川普飛往埃及紅海城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），與超過20位領袖召開高峰會，推動加薩重建與巴勒斯坦有限自治。美國、土耳其、卡達與埃及作為協議保證人，會中簽署文件，明列各自責任與自治路線圖。

川普與埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）共同主持高峰會時表示，加薩計畫第二階段「已經開始」，目前正進行清理與重建工作。他說：「看看加薩，滿目瘡痍，是10倍的廢墟。」美方已要求中東富國投入大筆資金，估計重建成本超過300億美元（約新台幣92110億元）。

川普自信預測，「加薩將去軍事化，哈瑪斯將解除武裝，以色列將不再受威脅。」他也向以色列發出訊息，暗示長期依賴武力已逐漸失去國際支持，「若戰爭再持續三、四年，只會讓情勢惡化。我告訴比比（Bibi，以色列總理納坦雅胡 Benjamin Netanyahu），你若選擇在此刻停手，歷史將記住你；否則只會記得『殺、殺、殺』。」

川普也表示，將加快推動阿拉伯國家簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），承認以色列；他更稱伊朗也準備好和平談判。

不過，歐洲外交官警告，停火太快，若不加速部署國際穩定部隊與巴勒斯坦警力，解除哈瑪斯武裝的計畫恐難實現。哈瑪斯掌控加薩自2007年，近日表態願意不參與新政府，但強調解除武裝須由巴勒斯坦主導。

以色列則表示，除非哈瑪斯交出地道與武器，否則國防軍不會撤出。法國、美國與英國表態支持穩定部隊，但認為印尼、土耳其等穆斯林國家參與才能增信；法國也呼籲爭取聯合國授權，如同黎巴嫩維和部隊。

此外，一支由埃及與約旦訓練的巴勒斯坦警察部隊準備進入加薩，但法國外交消息警告，若未及時部署，恐與殘餘哈瑪斯勢力發生衝突。目前哈瑪斯與納坦雅胡皆未出席高峰會。